Baja a nivel 0 el incendio en Aldeanueva de la Serrezuela (Segovia)

SEGOVIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha rebajado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 el incendio en Aldeanueva de la Serrezuela, en Segovia, después de desaparecer las restricciones para la población y la afección a infraestructuras.

Según recoge la web dedicada a los incendios forestales de la Administración autonómica, las llamas están ya controladas después de que se originaran, por casusas que se investigan, a las 15.36 horas.

En la zona ha trabajo una veintena de medios, entre ellos dos aéreos.