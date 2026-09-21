Baja a nivel 0 el incendio en Aldeanueva de la Serrezuela (Segovia)

Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 19:53
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   SEGOVIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Junta ha rebajado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 el incendio en Aldeanueva de la Serrezuela, en Segovia, después de desaparecer las restricciones para la población y la afección a infraestructuras.

   Según recoge la web dedicada a los incendios forestales de la Administración autonómica, las llamas están ya controladas después de que se originaran, por casusas que se investigan, a las 15.36 horas.

   En la zona ha trabajo una veintena de medios, entre ellos dos aéreos.

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