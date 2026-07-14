Baja a nivel 0 el incendio de Caboalles de Arriba (León), aunque permanece activo

Vista aérea del incendio de Caboalles de Arriba (León). - INFORCYL

LEÓN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Caboalles de Arriba (León), en el municipio leonés de Villablino, ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) cero, aunque permanece activo con diferentes medios trabajando en la zona en estos momentos.

El fuego, que fue causado por rayos el pasado día 7 de julio, alcanzó el IGR 1 el pasado día 10 y se ha mantenido en ese nivel hasta la tarde de este martes, según la plataforma Inforcyl de la Junta de Castilla y León.

En estos momentos participan en las labores de extinción un agente medioambiental, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldozer, una ELIF / BRIF y dos medios aéreos y la superficie afectada se encuentra por el momento en perimetración.