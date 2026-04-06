Baja el paro en 1.673 personas en marzo, cuarto mejor dato, hasta los 103.045 desempleados

Archivo - Ecyl, empleo, EPA, paro, trabajo, parados, oferta de empleo. - MICHELLE ORTEGA - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.673 personas en marzo en Castilla y León en relación al mes anterior (-1,6 por ciento) hasta los 103.045 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Se trata del cuarto mayor descenso del desempleo tanto en términos porcentuales como absolutos.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en marzo la mayoría de veces en Castilla y León (22 veces) mientras que ha subido en cuatro ocasiones.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 5.624 parados, lo que supone un 5,2 por ciento menos, inferior en este caso que la media (-6,22 por ciento).