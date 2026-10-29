Bajan un 0,9% las ventas del comercio minorista en septiembre, octavo peor dato, y sube un 1,8% la ocupación

Archivo - Una mujer mete la compra en el maletero de su vehículo tras salir de un supermercado - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor en Castilla y León registraron un descenso interanual del 0,9 por ciento en septiembre, frente a una caída del 1,6 por ciento en España que anota en este caso su mayor retroceso en casi cuatro años, en concreto desde noviembre de 2022, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León ha anotado el octavo peor dato en la evolución de las ventas del comercio al por menor que bajaron en tasa anual en doce comunidades autónomas en septiembre y subieron en cuatro.

No obstante, en lo que va de año las ventas del comercio al por menor han crecido un 1,4 por ciento en Castilla y León, cuatro décimas por encima del dato de España (1,0 por ciento).

En cuanto a la ocupación, aumentó un 1,8 por ciento respecto al mismo mes de 2025 en Castilla y León, un punto más que la media (0,8 por ciento), y un 1,4 por ciento en lo que va de año, de nuevo por encima del dato nacional (0,5 por ciento) si bien ha caído un 1,2 por ciento respecto al mes anterior (-1,5 por ciento en el resto del país).

En España con el descenso interanual, que amplía en cinco décimas el experimentado en agosto, la facturación del comercio minorista encadena tres meses de tasas negativas. Eliminados los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 1,4% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, tasa nueve décimas inferior a la del mes anterior. Con este retroceso, las ventas, en serie desestacionalizada, también suman tres meses de caídas.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista disminuyeron un 0,4% frente al repunte del 0,2% del mes previo.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista volvió a tasas positivas en septiembre tras incrementarse un 0,8% interanual, tasa nueve décimas por encima de la registrada en agosto.