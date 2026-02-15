Bajan a 41 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, con trece en rojo

Calles inundadas por el desbordamiento del río Duero, a 15 de febrero de 2026, en San Esteban de Gormaz, Soria, Castilla León (España). - Concha Ortega Oroz - Europa Press

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha bajado a 41 los avisos hidrológicos activos a las 10.00 horas de este domingo, 15 de febrero, --respecto a los 58 de última hora del sábado-- con trece estaciones de aforo en nivel rojo, once en naranja y 17 en amarillo.

El principal río con estaciones con avisos rojo es el Duero con ocho tramos en este nivel, la salida del embalse de La Cuerda del Pozo, Almazán, Gormaz y Navapalos (Soria); Aranda de Duero (Burgos), Quintanilla de Onésimo y San Miguel del Pino (Valladolid), y Toro (Zamora). Este mismo río está en nivel naranja a su paso por Zamora y en amarillo a su paso por Garray (Soria).

Por su parte, hay un tramo del río Arlanza en rojo, a su paso por Quintana del Puente (Palencia), mientras el Cega sigue en este mismo nivel en Megeces (Valladolid), así como el Guareña en Toro (Zamora) y el Riaza en Linares del Arroyo y en la salida del embalse de Linares (Segovia).

En nivel naranja, se encuentran el Arlanza en Peral de Arlanza (Burgos), el Carrión en Villoldo (Palencia), el Cea en Sahagún y Valderas (León), el Duratón en la salida del embalse de las Vencías (Segovia), el Huebra en Puente Resbala (Salamanca), el Órbigo en Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora), el Pisuerga en Cordovilla (Palencia) y el Ucero en Osma (Soria).