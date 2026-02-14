Bajan a 58 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, 18 en rojo

Imagen de archivo de un río - JCYL

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha bajado a 58 los avisos hidrológicos activos a última hora de este sábado, 14 de febrero, respecto a los 65 que había al empezar la jornada, con 18 estaciones de aforo en nivel rojo, 15 en naranja y 25c en amarillo.

El principal río con estaciones con avisos rojo es el Duero con diez tramos en este nivel en la salida del embalse de La Cuerda del Pozo, en Soria, y a su paso por Gormaz, Navapalos y Almazán (Soria); Aranda de Duero y Vadocondes (Burgos); Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero (Valladolid), Toro (Zamora) y Saucelle (Salamanca).

Por su parte, hay dos tramos del río Arlanza en nivel rojo a su paso por Peral de Arlanza (Burgos) y Qintana del Puente (Palencia), mientras que el Duratón está en rojo en la salida del embalse de Las Vencías (Segovia); el Guareña en Toro (Zamora); el Huebra en Puente Resbala (Salamanca), y el Riaza en la salida del embalse de Linares y en Linares (Segovia).

En aviso naranja se encuentran los tramos de los ríos Cea a su paso por Sahagún y Valderas (León); el Carrión en Celadilla del Río y Villoldo (Palencia); el Duero en San Miguel del Pino (Valladolid) y Zamora capital; el Esgueva en Torre de Esgueva (Valladolid); el Pisuerga a su paso por Cordovilla (Palencia); el Tormes en Ledesma (Salamanca); el Tuerto en Villameca (León) y el Ucero en Osma (Soria).

Por su parte, el río Órbigo registra tres tramos en nivel naranja a su paso por Cebrones del Río (León) y en Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora).