Balance "muy positivo" del programa turístico 'Déjate llevar por Zamora' que bate "récord histórico"

ZAMORA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Diputación de Zamora en funciones, Víctor López de la Parte, ha hecho un balance "muy positivo" de la temporada estival y del programa turístico 'Déjate llevar por Zamora', además de que ha asegurado que se vive una "alta ocupación en los alojamientos turísticos" y que los pueblos están "llenos de visitantes".
Asimismo, el presidente ha participado en una visita guiada organizada por el programa turístico al Monasterio de la Granja de Morehuela, donde ha señalado que estas visitas son "un auténtico éxito" y que pretende "ampliar el horario y los destinos" debido a la alta demanda, como ha ocurrido este año con la ampliación de La Hiniesta, según un comunicado de la Diputación Provincial recogido por Europa Press.
A su vez, Víctor López ha destacado la campaña 'Zamora a la fresca', que ha reforzado la promoción de las playas fluviales y del Lago de Sanabria, para impulsar el turismo familiar.
"El turismo funciona, y seguiremos apostando por él como motor de empleo y desarrollo para nuestros pueblos", ha concluido el presidente en funciones.