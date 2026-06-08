El Banco de Alimentos anima a los vallisoletanos a participar este domingo en la IX Caminata para recaudar fondos

Presentación de la IX Caminata en favor del Banco de Alimentos de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Valladolid celebra este domingo, 14 de junio, la IX Caminata Popular a beneficio de su fundación, la cual discurrirá por el paseo de la ribera del río Pisuerga entre la playa de Las Moreras y el puente del Cabildo --ida y vuelta--.

El vicepresidente de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, Tomás Pérez Pinto, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rodrigo Nieto, y el diputado provincial de Servicios Sociales, Alfonso Romo, han presentado la iniciativa y han animado a los vallisoletanos a participar en la caminata.

El recorrido, de seis kilómetros tiene carácter lúdico y no competitivo con una cuota de inscripción de 6 euros que se destinará íntegramente a la actividad del Banco de Alimentos, que como ha recordado Pérez Pinto, busca también "dar visibilidad" a su labor porque "la necesidad está ahí".

El vicepresidente de la Fundación ha detallado que actualmente la entidad atiende a 9.150 personas en Valladolid, a quienes logra aportar durante todo el año los 26 alimentos identificados como básicos para una dieta equilibrada.

La caminata partirá de la Playa de las Moreras y recorrerá un itinerario circular de aproximadamente seis kilómetros por el entorno del río Pisuerga y el Parque Ribera de Castilla, hasta el Puente del Cabildo, para regresar posteriormente al punto de salida.

La boxeadora vallisoletana, campeona del Mundo del peso átomo, Isa Rivero, ejercerá como "madrina" en la salida de la caminata este domingo.

Durante la presentación, Rodrigo Nieto ha animado a los vecinos a sumarse a esta iniciativa y ha destacado la importancia de colaborar con una entidad que desarrolla una labor fundamental para atender las necesidades básicas de muchas familias vallisoletanas.

Por su parte, Tomás Pérez Pinto ha agradecido el compromiso del Ayuntamiento, de las entidades colaboradoras y de todas las personas que participan cada año en esta actividad solidaria.

Quienes no puedan participar presencialmente podrán colaborar mediante la modalidad de dorsal 0.

Las inscripciones online podrán realizarse hasta el 12 de junio a través de la página web del Banco de Alimentos de Valladolid. También será posible inscribirse presencialmente y recoger dorsales y camisetas conmemorativas, hasta agotar existencias, en la planta de Deportes de El Corte Inglés del Paseo Zorrilla entre los días 8 y 13 de junio.

Además, se habilitará una mesa de inscripción de última hora en la zona de salida desde una hora antes del comienzo de la prueba.

Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa de color azul, corporativo del Banco de Alimentos, hasta agotar existencias.

Durante el recorrido se distribuirán piezas de fruta y agua, productos donados por las empresas y entidades colaboradoras que hacen posible la celebración de esta jornada solidaria. Al término de la caminata se celebrará un sorteo de regalos entre todos los dorsales participantes.

Los premios, donados por patrocinadores y empresas colaboradoras, se anunciarán al finalizar la actividad y también se publicarán en la página web del Banco de Alimentos de Valladolid.

Asimismo, podrán recogerse en la sede de la entidad durante el mes siguiente a la celebración de la prueba.