La Banda EMMVA celebra el Día Europeo de la Música poniendo la batuta en manos del público

Cartel de la iniciativa. - EMMVA

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Valladolid (EMMVA) celebrará este domingo, 21 de junio, el Día Europeo de la Música con una propuesta "que volverá a convertir al público en protagonista".

A partir de las 11.45 horas, la banda desarrollará en la calle Santiago la actividad 'Tú diriges. La Banda EMMVA interpreta', una iniciativa que ya se llevó a cabo el pasado año con una "gran acogida y que regresa para ofrecer una experiencia diferente a quienes deseen ponerse al frente de una banda de música".

La actividad, ségun detalla a través de un comunicado, permitirá a cualquier persona subir al podio y asumir durante unos minutos la dirección de la formación. No será necesario contar con conocimientos musicales previos, ya que el objetivo es acercar al público a la experiencia de dirigir una banda y descubrir de primera mano el papel que desempeña la dirección musical en una agrupación de estas características.

Para ello, la Banda EMMVA ha preparado un repertorio variado que combina bandas sonoras, pasodobles, música popular, pop internacional y marchas procesionales. Los participantes podrán elegir entre distintas piezas y tomar la batuta para marcar el tempo y guiar la interpretación de la obra seleccionada.

El repertorio preparado para la ocasión estará formado por La bella y la bestia (Alan Menken, arr. Jay Bocook), Cinema Paradiso (Ennio Morricone, arr. Robert Longfield), Pokémon Theme (Paul Murtha), La Entrada (Q. Esquembre), Vallisoletana (Enrique Castro, arr. Casimiro García), La chica yeyé sinfónico (Augusto Algueró, arr. Jesús Ufano), La Morocha (Luck Ra), Será porque te amo (Ricchi e Poveri), Viva la vida (Coldplay, arr. Michael Brown) y Jerusalén (J. Vélez).

Con esta iniciativa, la Banda EMMVA volverá a salir al encuentro del público en uno de los espacios más transitados de la ciudad, invitando a vecinos y visitantes a vivir la música desde un lugar diferente: el podio, concluye el comunicado.