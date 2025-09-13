La banda sueca Europe actuará mañana en la Plaza Mayor de Salamanca

SALAMANCA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda sueca Europe actuará este domingo, 14 de septiembre, en la Plaza Mayor de Salamanca en el marco del programa de Ferias y Fiestas para honrar a Santa María de la Vega, el único concierto gratuito para el público que ofrecerá la banda en su gira.

Desde su formación en 1979 en un humilde barrio de Estocolmo, Suecia, la banda ha cautivado a miles de seguidores alrededor del mundo gracias a su talento y energía inconfundible, según han destacado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press.

Con el carismático Joey Tempest en la voz, el virtuoso John Norum en la guitarra, el talentoso Mic Michaeli en los teclados, el versátil John Leven en el bajo e Ian Haugland en la batería, Europe ha dejado una huella indeleble en la escena musical.

Su tercer álbum, 'The Final Countdown', los catapultó al estrellato mundial con su himno homónimo y la canción se convirtió en un éxito instantáneo al alcanzar el número uno en más de 25 países y vender millones de copias en todo el mundo.

OTRAS ACTIVIDADES

El programa festivo de este domingo también incluye el XXXVII Día del Tamborilero organizado en colaboración con la peña folclórica El Tamboril, en el que los participantes partirán de la Puerta Zamora a las 10'30 horas y después se concentrarán en la Plaza Mayor.

En el parque de la Alamedilla, a las 12'30 horas, está previsto un cuentacuentos en inglés "Welcome to the jungle", en colaboración con Kids&Us.

Los cabezudos, acompañados de la charanga La Escala ofrecerán dos pases, uno a las 12.00 y otro a las 18.30 horas, mientras que por la mañana partirán del polideportivo municipal de la Alamedilla y recorrerán las siguientes calles: parque de la Alamedilla, Plaza España, calle Toro, Vázquez Coronado, calle Zamora, plaza de los Bandos, Espoz y Mina, Prior, calle Prado, plaza San Benito, calle Compañía, Rúa Antigua, calle Jesús, Pan y Carbón, San Pablo, Miñagustín, calle Consuelo, Varillas, calle Doña Gonzala Santana, Obispo Jarrín, Bermejeros, plaza de la Reina, calle de la Reina, Santa Eulalia, calle Toro, plaza España, parque de la Alamedilla.

Por la tarde partirán del pabellón de la Alamedilla y continuarán por Plaza España, calle Toro, Vázquez Coronado, calle Zamora, Plaza de los Bandos, Espoz y Mina, Prior, calle Compañía, Rúa Antigua, calle Francisco de Vitoria, Rúa Mayor, calle Compañía, Plaza San Benito, calle Prado, Prior, Espoz y Mina, Plaza de los Bandos, calle Zamora, Vázquez Coronado, calle Toro, Plaza España y Parque de la Alamedilla.

Dentro del XIX Festival de Artes de Calle la Ludoteca este domingo también se traslada al parque de Huerta Otea, y en el Patio Chico está programado 'El abrazo', un espectáculo de la compañía Titiriteros de Binéfar que pretende bucear en el folclore y, ayudados de tecnologías, montar una gran Mojiganga, una fiesta compartida con títeres populares, melodías tradicionales y unos titiriteros 13/09/2025 3 que os darán un abrazo.

Además, la compañía salmantina Planetarium ofrecerá un nuevo pase del pasacalles Los Lumens, que partirá de la Plaza Concilio de Trento a las ocho de la tarde.

En los Jardines de Santo Domingo se ha programado la actividad Descubriendo el arte, en colaboración con la Fundación Venancio Blanco.

En el parque Elio Antonio de Nebrija, a las 20.30 horas dará comienzo el concierto de Ruido de fondo, un grupo de rock salmantino que toca sus propios temas de hard rock, con distintas influencias sobre todo del rock de los 70 y 80.

Después de 15 años de inactividad regresaron a la escena en 2024 con un nuevo disco, 'Que calle la gente', que tiene un sonido de rock duro en español muy cuidado.

Y este domingo finaliza también el Mercado de las 3 Culturas ubicado en la Vaguada de la Palma y está programada la última función del musical La Bella y la Bestia en el Teatro Liceo.