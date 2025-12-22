La Bañeza Fútbol Club gana la liga de los millones al repartir 268 de los 703 caídos en la provincia de León

Jugadores del equipo celebrando el Gordo de Navidad. - EUROPA PRESS

LA BAÑEZA (LEÓN), 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Bañeza Fútbol Club, modesto equipo de Regional Preferente, se ha proclamado este lunes ganador de la liga de los millones al repartir 268 millones de euros del total de 703 millones que el Sorteo Extraordinario de Navidad ha llevado a la provincia de León y que también se ha dejado sentir en las localidades de Villablino y Pola de Gordón, con 'pellizcos' de 200 y 60 millones, respectivamente.

La fiesta se iniciaba en la Administración de Lotería situada en el número 4 de la Plaza Obispo Alcolea de la villa bañezana, localidad de cerca de 15.000 habitantes, tras salir el número 79.432 correspondiente al premio Gordo y comenzar dicho despacho a recibir a las primeras personas que deseaban compartir su felicidad con la lotera Ana de La fuente, quien, según apuntada a Europa Press, era la primera vez que repartía un premio importante, de ahí que no se mostrara muy ducha a la hora de agitar la botella de cava típica para simbolizar este tipo de celebraciones.

De la Fuente, al frente del negocio desde que en 2000 falleciera su hermano Silverio y titular del negocio, apenas era capaz de atender a los numerosos medios de comunicación que se disputaban sus primeras impresiones en las que ha precisado que el número es un clásico del equipo de fútbol de la localidad y que el mismo había sido compartido en León y Madrid.

"La verdad es que no me lo creo y seguro que servirá para paliar en parte los graves daños sufridos este verano por los incendios y para compensar también el cierre de la azucarera de la comarca, que ha dejado a muchas personas en la calle", ha advertido la lotera, que, sin embargo, ha confesado no encontrarse entre los agraciados.

"El número lo había cogido otros años pero en esta ocasión no", lamentaba Ana, y ello a pesar de que era consciente de que este año la suerte podía cambiar ya que, como así ha recordado, "era obvio que tenía que salir el 2 porque llevaba sin hacerlo desde hace treinta años y los que juegan con las estadísticas estaban convencidos de que tenía que salir".

Junto a ella, Tirso del Río, vicepresidente de La Bañeza Fútbol Club, se mostraba más cauto a la hora de desvelar los millones con los que había sido agraciado y se limitaba a indicar que "algo ha caído", para acto seguido explicar que horas antes se había enterado de la noticia al levantarse, ir a la cocina y poner la tele.

"He visto que hablaban del número del año pasado y a continuación ha salido ya el gordo de este año que tengo grabado porque soy el vicepresidente y como llevo el bar lo venimos vendiendo desde hace muchos años", ha manifestado, al tiempo que, con euforia contenida, pasaba a recordar que la entidad deportiva ha vendido 268 millones correspondientes a 67 series del gordo.

LA LLANERA UNA FIESTA

Por tal motivo, si las primeras muestras de euforia se habían registrado ante las puertas de la administración de lotería, poco después el Estadio La Llanera del equipo de fútbol bañezano se convertía en una auténtica fiesta en la que ha participado no menos de un centenar de personas, entre ellos los propios jugadores de la entidad, todos ellos ataviados con su camiseta azul y con alguna bandera en la que se podía leer 'Corner sur, hasta el final La Bañeza'.

Entre ellos, el segundo capitán, Jorge Prieto, antes de sumarse al festejo ante la barra del bar donde no cesaban de descorcharse botellas de cava y abrirse latas de cerveza, se ha felicitado por la obtención de este premio que, como así ha detallado, se encuentra muy repartido porque a la venta de décimos y participaciones contribuyen todos los jugadores y personal del club con el fin de ayudar a sostener sus gastos.

En esta ocasión, Prieto ha indicado que se encontraba durmiendo hasta que ha recibido una llamada que le ponía al corriente de la situación. Asegura, sin concretar, que "algo ha tocado en la familia" pero, sobre todo, apunta que el club afrontará de otra forma la presente temporada en la que su equipo lleva siete victorias seguidas, "la mayor de las rachas del club hasta la fecha".

Hasta las instalaciones de La Llanera se ha acercado Ignacio Uría, hermano del presidente de la entidad deportiva, quien sí que ha reconocido contar con un décimo premiado. "Ha sido todo un bombazo, es la primera vez que nos toca algo, se trata de un club muy modesto y lo mejor es que nos ha tocado a todos", concluía con una mueca de satisfacción.

Por su parte, el directivo y utillero del club desde hace ocho o diez años, que ha preferido mantenerse en el anonimato al haberle tocado cuatro décimos del gordo, dos para él y otros tantos para el resto de la familia, se ha enterado de la noticia cuando paseaba con el perro y ha recibido la llamada de un hermano desde Benavente. Pese a contar con cuatro décimos, que el propio utillero ha confesado que portaba en un bolsillo, ha asegurado que algunos del club cuentan con otros tantos e incluso siete.

Fiesta por todo lo alto en esta localidad de la comarca de La Valduerna que hoy amanecía con otro semblante tras los duros momentos de este verano. "Lo que ha llegado en forma de millones no compensa ni de coña la devastación del fuego este verano en la provincia, decidlo bien alto", advertía una mujer que, sin encontrarse entre las premiadas, sí se ha acercado hasta el epicentro del jolgorio para poner su mensaje reivindicativo.