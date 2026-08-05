La Bañeza (León) presenta el Festival One More Time con actuaciones de música de los 80 y 90 el 16 de agosto

LA BAÑEZA (LEÓN), 5 (EUROPA PRESS)

El Festival One More Time de La Bañeza (León) ofrecerá el 16 de agosto la posibilidad de que vecinos y visitantes se reencuentren a través de la música de las décadas de los 80 y 90.

Así lo ha señalado del alcalde del municipio, Javier Carrera de Blas, durante la presentación de este certamen gratuito que de celebrará en la Plaza Mayor a partir de las 23.00 horas y en el que ha estado acompañado por dos de los participantes del evento, Daniel Alfageme y Miguel Azores.

Durante la comparecencia, el regidor ha destacado que el objetivo consisten en ofrecer propuestas dirigidas a todas las franjas de edad dentro de las festividades locales, al tiempo que ha incidido en que este festival busca permitir el reencuentro de vecinos y visitantes a través de los recuerdos musicales.

El edil ha recordado asimismo que la jornada del 16 de agosto, festividad de San Roque, contará con un programa musical variado que comenzará con el tradicional homenaje a Elvis Presley en la Plaza del Escultor Rivera y concluirá con un espectáculo tributo a Queen a cargo de la orquesta Envidia de la Plata.

Por su parte, Daniel Alfageme ha recordado que esta iniciativa nació hace cuatro años para recuperar la música 'remember'. Alfageme ha señalado que la cita apuesta por el talento local de La Bañeza y de la provincia, combinado con figuras de alcance nacional.

El cartel de esta edición estará encabezado por DJ Neil, profesional vinculado a la escena musical desde los años noventa y actual integrante de Loca FM. La nómina de actuaciones se completa con los DJs Alex Groove y Miguel Azores, el proyecto Euphoria 80-90s y las actuaciones en directo de Marian Dacal y Eva Martí, intérpretes de temas del ámbito 'dance' de los noventa como 'Flying Free'.

Finalmente, Miguel Azores ha manifestado su satisfacción por participar en el evento y ha resaltado la importancia de que una cita de estas características cuente con acceso gratuito en la localidad, con la intención de que la propuesta continúe consolidándose en el marco de las fiestas patronales.