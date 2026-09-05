Bañobárez (Salamanca) registra la temperatura más baja del país con 0,7 grados

Lista de las diez temperaturas más bajas del país este sábado 5 de septiembre de 2026. - AEMET

SALAMANCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Bañobárez (Salamanca) ha registrado la temperatura más baja del país con 0,7 grados en la mañana de este sábado, 5 de septiembre, mientras hay otras tres estaciones de Castilla y León en la lista de mínimas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

Tras la estación salmantina, en segunda posición de la lista está Puerto del Pico (Ávila), con 10,4 grados; seguida de Martinet (Lleida), con 10,6; Esterri d'Àney (Lleida), con 11,3; Vall de Boí (Lleida), con 11,5, y Molina de Aragón (Guadalajara), con 11,7.

Se sitúan después las estaciones de Salvacañeta (Cuenca) y las de Usero y San Pedro Manrique (Soria), con 12 grados en cada una, mientras completa la lista Bello (Teruel), con 12, 1 grados.

Castilla y León también ha registrado una de las máximas del país en la madrugada de este sábado, la quinta, en Piedralaves (Ávila), con 33,3 grados.