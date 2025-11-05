Al banquillo mañana en valladolid un detenido con droga en la terraza de un bar de Las Delicias

Archivo - Trib.-Al banquillo tres hermanos por contaminar una finca con escorias de aluminio y venderla para un centro hípico - EUROPA PRESS - Archivo

ç VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía de Valladolid solicita tres años de prisión y una multa de 930 euros para un varón, cuya identidad responde a las iniciales I.P.A, como autor de un delito de tráfico de drogas relacionado con su detención en agosto de 2024 en la terraza de un bar de Las Delicias cuando portaba distintas cantidades de speed y cocaína, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El encausado ocupará el banquillo de la Audiencia Provincial este jueves y responderá a hechos registrados sobre las 20.30 horas del día 18 de agosto de 2024, cuando agentes de paisano de la Policía Nacional del Servicio de Seguridad Ciudadana le detuvieron en la terraza de un bar sito en el cruce de las calles Caamaño y Hornija mientras se hallaba acompañado de otras tres personas y tras ser observado en el momento en el que trataba de esconder algo en su mano.

Los policías procedieron a identificarse y le intervinieron una bolsita de plástico con 4,7 gramos de speed (anfetamina) y otra más pequeña con 0,55 gramos de cocaína.

La sustancia ocupada, según la acusación pública, tenía un valor de 313 euros en el mercado negro, pertenecía al acusado y éste tenía la intención de transmitirla a terceros.