Bar Herrero, en Milagros (Burgos), reparte 3,6 millones: "Siempre nos ha gustado la terminación en 5 y mira..."

BURGOS 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La fijación por el '5' como terminación ha hecho que un bar, ubicado en la pequeña localidad de Milagros (Burgos), haya repartido 3,6 millones --60 series (60.000 euros cada una)--, entre el poco más de medio millar de vecinos y "algún visitante" de este municipio próximo a Aranda de Duero.

"Mi cuñado siempre ha apostado por el 5, siempre le ha gustado esa terminación y todos los años pedía a la Administración de Aranda un número que acabara así y mira... este año ha habido suerte", ha comentado a Europa Press un familiar del Bar Herrero.

"Él --por el dueño-- no para de atender a gente, está muy liado", ha señalado entre risas para explicar que se trata de una localidad pequeña, de cerca de 500 personas, que estaba "poco a poco" enterándose de lo que había pasado. "No es El gordo, pero es mucho dinero", ha añadido.

La administración número 4 de Aranda de Duero, ubicada en la plaza Santa María, ha vendido íntegramente esas 60 series del 77.715, tercer quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad. Su titular, Carmen Palacios lleva vendiendo lotería desde 1973, primero como despacho y desde 2012 como Administración de Lotería.

"Pues no me queda mucho, así que para mí es una alegría enorme despedirme casi con este premio", ha apuntado a Europa Press. Ha sido la propietaria la que ha explicado que las 60 series se habían ido a Milagrosa. "Pedimos un número que acabara en cinco como petición de un cliente y se lo vendimos todo a él, las 60 series, que ha vendido en décimos", ha apuntado.