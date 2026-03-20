Barbón ve "muy necesario" el "orgullo de identidad" y aboga por conocer el pasado, "oscurecido" por el centralismo

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (centro derecha), junto al alcalde de León, José Antonio Diez (a su izquierda), en el Museo de León, durante el acto de inauguración oficial de la exposición ‘Reina Ella. Urraca I de León’. - EUROPA PRESS

LEÓN 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha manifestado este viernes que resulta "muy necesario" el "orgullo de identidad" y ha reivindicado el conocimiento del pasado, que en ocasiones ha quedado oculto o "oscurecido" durante mucho tiempo por el "protagonismo centralista y centralizador".

"Con la excepción de un par de tópicos que todo el mundo conoce de Asturias, es bastante desconocida, incluso para nosotros, para los asturianos. Y saber la historia contribuye a fortalecer algo que para mí es vital, el orgullo de identidad. Algo que en Asturias y también en León siempre es muy necesario", ha puntualizado.

Adrián Barbón se ha pronunciado de este modo durante la inauguración oficial de la exposición 'Reina Ella. Urraca I de León', en la capital leonesa, un acto en el que ha señalado que, desde hace unos años, el 25 de mayo se celebra el Día de la Bandera en Asturias para conmemorar el levantamiento de los asturianos contra la ocupación francesa el 25 de mayo de 1808, cuando la Junta General del Principado declaró la guerra a Napoleón y adoptó la enseña que dio origen a la actual bandera.

La celebración del Día de la Bandera, ha continuado, ha permitido que se conozca una fecha "que había caído totalmente en el olvido", por lo que ha apelado al conocimiento de un pasado que ha quedado oculto o "oscurecido" durante mucho tiempo por "relatos hegemónicos" sobre la historia de España, "fundados siempre en ese protagonismo centralista y centralizador". "No tengo veleidades nacionalistas, pero sí identitarias, que son cuestiones diferentes, y por eso me atrevo a afirmarlo", ha apostillado.

El presidente del Principado ha agradecido la invitación para participar en la inauguración oficial de la exposición sobre la reina Urraca I de León y ha asegurado que en León se siente "como en casa", ya que los territorios asturiano y leonés tienen "vínculos históricos". "Aquí uno no se siente ajeno, ni se siente foráneo", ha recalcado.

El acto ha contado con numerosos representantes políticos y sociales, entre ellos, el alcalde de León, José Antonio Diez; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja; la rectora de la Universidad de León, Nuria González; el obispo de León, Luis Ángel de las Heras Berzal; el presidente de Acción Cultural Española (AC/E), José Andrés Torres Mora o la concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado, entre otros.