Barcones insiste en denunciar los casos de maltrato y abuso y critica las "reticencias" que ponen algunos ayuntamientos

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha insistido en la necesidad de denunciar cuando se producen casos de maltrato o de acoso porque se ha logrado pasar de una denuncia por cada diez casos a tres, aunque ha cuestionado "las reticencias" de algunos ayuntamientos, como el de Ponferrada, que se negó a instalar puntos violetas durante las fiestas.

Así lo ha asegurado este jueves en Valladolid donde ha inaugurado el VI Congreso de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), donde ha destacado el papel que esta asociación realiza en favor de la igualdad así como la defensa de los más vulnerables de la sociedad, en especial de mujeres y niñas.

Durante su intervención, la delegada del Gobierno ha reconocido que

desde la época de la Transición, "España ha ido avanzando como un estado democrático" con una mejora de las libertades y en derechos, por lo que ha aseverado que se puede "decir con orgullo" que se trata de "una de las democracias más avanzadas del mundo".

No obstante, ha reconocido que hay que seguir avanzando en igualdad aunque ha puesto sobre las mesa "algunas reticencias" que se ha encontrado y que ha calificado de "increibles" y así se ha referido al caso del Ayuntamiento de Ponferrada (León) donde no se han podido instalar puntos violeta porque el alcalde "considera que no puede haber víctimas privilegiadas y que todas las víctimas son iguales y hay que perseguir cualquier tipo de delito o de falta de la misma manera".

Por ello, Virgina Barcones ha aseverado que "si a nivel institucional se abre la más mínima grieta" los maltratadores y los que abusan podrán "entrar" con lo que "ha costado avanzar" para conseguir pasar de una denuncia por cada diez casos de violencia sexual a tres denuncias, por lo que ha insistido en que denunciando "es la única manera para salir de una situación de violencia".

"Pero estamos recibiendo algunas de estas reticencias e intento de que paremos y yo estoy segura de que nuestra sociedad no está dispuesta a parar y lo hemos visto hace poco con lo que ha pasado con la selección de fútbol femenina" que han conseguido "el mayor éxito" de la historia que ha sido tapado "por una actitud vergonzosa", ha relatado Virgina Barcones.

Al respecto, la delegada del Gobierno de ha mostrado convencida de que "posiblemente la sociedad en su conjunto no se sienta representada con estas conductas y no esté dispuesta a tolerar estas acciones".

Asimismo, Barcones ha señalado que la Asociación de Mujeres Juezas de España es una asociación de carácter transversal cuyo objetivo principal es "la defensa de los derechos humanos, de los más vulnerables con especial atención a las mujeres y la infancia", además de contribuir al desarrollo y difusión de la Justicia y de la Igualdad, a través de la concienciación y sensibilización de la ciudadanía.

La Asociación de Mujeres Juezas de España, que cuenta con 170 socios, se fundó en 2015 y comenzó a desarrollar sus actividad en base a 12 propuestas antidiscriminatorias. Entre esas propuestas se encuentra la promoción de políticas de estado que garanticen la protección de todas las mujeres así como dotar de medios humanos y materiales necesarios para que sea efectiva.