Barcones insiste, sobre violencia de género, en que "las leyes están para cumplirse" y que estará "vigilante"

SALAMANCA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha insistido, ante la pregunta sobre cuáles son las herramientas del Ejecutivo nacional para hacer cumplir la normativa en violencia de género, que "las leyes están para cumplirse" y que "la normativa básica estatal la tienen que cumplir todas las comunidades autonómicas".

Así lo ha señalado después de participar en la toma de posesión del nuevo comisario provincial de la Policía Nacional en Salamanca, Claudio Díaz, donde, en la misma respuesta a los medios sobre posibles medidas del pacto PP-Vox en la Junta de Castilla y León, Barcones ha remarcado que el ordenamiento jurídico "arbitra los mecanismos para hacer cumplir las leyes" y que "el Gobierno de España va a estar vigilante" para que así sea.

"Ante la más mínima amenaza de que en Castilla y León no se respetan los derechos y libertadas de los hombres y mujeres de esta tierra, que hemos construido entre todos, que nos ha costado mucho construirlos, el Gobierno de España no dudará en activar todos los mecanismos que la normativa pone a disposición para proteger a las mujeres y hombres de esta tierra", ha apostillado.

"Cada día vamos a seguir trabajando por erradicar la violencia machista", ha explicado sobre la labor que desempeñan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la Comunidad, donde "son muchas las mujeres" que están "protegidas policialmente" con el uso del sistema VioGén.

No obstante, ha reconocido que, aun así, hay "muchas" que están siendo víctimas de la violencia de genero de las que el sistema no tiene constancia, por ello, en alusión a esas mujeres, les ha animado a que den a conocer sus casos por los canales dispuestos, que "no dejan huella".

"Queremos ayudarlas, protegerlas, darles la mano para que salgan de ese infierno, del infierno de sufrir violencia por el simple hecho de ser mujeres", ha añadido antes de insistir, también durante su encuentro con los medios en Salamanca, en que "en Castilla y León no se va a dar ni un paso atrás porque el Gobierno de España no va a consentir que se dé ni un paso atrás".