El Barraco (Ávila) acogerá el Festival 'Áureo Herrero' del 15 al 29 de agosto con nueve conciertos gratuitos

El Barraco (Ávila) acoge el festival 'Áureo Herrero' del 15 al 29 de agosto con nueve conciertos gratuitos - FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 'ÁUREO HERRERO'

ÁVILA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad abulense de El Barraco acogerá la XXVIII edición del Festival Internacional de Música 'Áureo Herrero' del 15 al 29 de agosto, con una programación formada por nueve conciertos de entrada libre, todos ellos a las 21.00 horas, que reunirá a intérpretes nacionales e internacionales, y recorrerá más de ocho siglos de historia de la música.

El certamen, dirigido y organizado por Pablo Sáez Somoza, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de El Barraco y de la Diputación Provincial de Ávila, y vuelve a combinar "variedad estilística y excelencia artística" con el objetivo de acercar la música al público desde perspectivas "diversas, atractivas y accesibles", según ha explicado la dirección del evento en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación arrancará el sábado 15 de agosto con Transsonus Ensemble, que ofrecerá un programa de transcripciones para tres guitarras de obras concebidas originalmente para orquesta o piano, con piezas de Grieg, Giménez y Bartók.

Al día siguiente, el guitarrista Daniel Martínez Asenjo presentará 'Días de radio', un recital que combinará interpretaciones de Mozart, Rossini, Chopin, los Beatles, Mercedes Sosa o Édith Piaf para mostrar que la guitarra es capaz de tender puentes entre épocas y estilos muy diferentes.

El miércoles 19 de agosto, el patio del CEIP Santa Teresa de Jesús acogerá el concierto de Pucela Brass, un quinteto de metales que recorrerá un amplio abanico de repertorios, desde Monteverdi hasta Albéniz o Liszt, que mezclará la tradición europea con la música española en un formato al aire libre.

Como gran novedad este año, la ópera llegará el jueves 20 con una versión reducida semiescenificada de 'Così fan tutte', de Mozart, dirigida artísticamente por Miguel Ángel Caro e interpretada por una nueva generación de jóvenes cantantes.

El pianista Alberto Rosado ofrecerá el viernes 21 un recital dedicado a la evolución del tango, mientras que el sábado 22 el Trío Rodin presentará 'Romeo & Julieta 2.0', un programa que une las obras de Prokófiev y Bernstein.

Tras unos días de descanso, el festival retomará su actividad el jueves 27 con los guitarristas seleccionados en el curso Omniaguitar '26 de Monterotondo (Roma) por Arturo Tallini, en una iniciativa centrada en la promoción del talento joven y el intercambio internacional.

El viernes 28, el dúo L'incantari invitará al público a viajar hasta la música medieval, renacentista y sefardí de la península ibérica mediante instrumentos históricos como el arpa gótica, la cítola o la guitarra barroca.

La clausura tendrá lugar el 29 de agosto en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción con el Coro Gregoriano de La Santa, dirigido por Jesús Fidalgo, que recreará las horas mayores del oficio de San Juan de la Cruz conforme al ritual carmelitano.

Excepto el recital del 19 de agosto, que tendrá lugar en el patio del CEIP Santa Teresa de Jesús y el concierto de clausura del 29 de agosto, que se celebrará en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción, el resto de las actuaciones se desarrollarán en el Centro Cultural Áureo Herrero de El Barraco.