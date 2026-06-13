El Barrio de los Artistas León Oeste celebra el 20 de junio su segunda Feria de Arte con diversas actividades

El Barrio de los Artistas León Oeste celebra su segunda feria de arte contemporáneo con diversas actividades
El Barrio de los Artistas León Oeste celebra su segunda feria de arte contemporáneo con diversas actividades - EL BARRIO DE LOS ARTISTAS LEÓN OESTE
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 13 junio 2026 19:16
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LEÓN 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La II Feria de Arte Contemporáneo del colectivo El Barrio de los Artistas León Oeste se celebrará el sábado 20 de junio, de 12.00 a 21.00 horas, en el patio de la Iglesia de San Francisco de la Vega, y reunirá a expositores, siete talleres y actividades como un espectáculo de malabares, un concierto y una presentación con lecturas.

Los stands de la feria serán los de Ediciones Menguantes, Galería Cinabrio, La Cabaña, La Casa Magnética (Efraím Ortega), Isla Bukanera (Juan Rafael y Eloísa Otero), Paraíso Laboratorio de Arte (Luis Melón), Andén Creativo + José Luis Arnao y 'Cartujadas y Pajas Mentales'.

A estos stands se unirán otros cinco proyectos seleccionados a través de convocatoria pública, los cuales serán los de Anay Marín, Natalia de la Fuente, Max Saladino, TotoyaSays y Srta. Rock. Además, se añade a estos puestos de exposición y venta el espectáculo de malabares Pulgar, del artista circense Aitor Allain.

Esta será la segunda edición de la Feria OFF del Barrio de los Artistas, un colectivo que agrupa a artistas plásticos y escénicos, creadores y editores que tienen sus espacios de trabajo en el viejo barrio ferroviario leonés, al otro lado del río y de las vías.

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