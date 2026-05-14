Los barrio burgaleses de San Pedro y San Felices celebran su fiesta de San Isidro

BURGOS 14 May. (EUROPA PRESS) -

El popular barrio de San Pedro y San Felices ya está inmerso en la celebración de sus fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador, unos festejos que este año alcanzan su 49 edición y que mantienen vivo el espíritu de un barrio que nació de manos de labradores, ganaderos y alfareros.

En la presentación de los actos, el equipo de Gobierno ha estado acompañado por Miguel Ángel García Sendino, presidente de la Peña Los Felices -quien suma ya más de 37 años al frente de la entidad-, junto a Nuria González y Magdalena Aguilar. Sobre esta última han recaído las felicitaciones del día, tras conocerse su próxima distinción como ciudadana ejemplar.

Este viernes será la jornada principal. Según la tradición, la imagen de San Isidro saldrá en procesión hacia el antiguo circuito de motocross y la bendición de los campos. Tras el acto, la comitiva regresará a la iglesia para realizar la ofrenda de frutos al santo.

Uno de los momentos más singulares del día tendrá lugar tras la visita a la estatua de los labradores en la calle Alfareros: la subasta de los frutos ofrecidos al patrón en la sede de la peña. La jornada se completará con concursos infantiles y actividades para los más pequeños.

El sábado se celebrará una comida popular para los socios de la peña, mientras que el patio del colegio San Pedro y San Felices acogerá hinchables por la tarde. El broche de oro al sábado lo pondrá un baile en la plaza de San Agustín, desde las 20.00 hasta la medianoche.

La música es la protagonista el domingo con la actuación del Coro de Cámara de Arcos de la Llana en el Centro Cívico de San Agustín. Tras los actos religiosos en memoria de los difuntos, las fiestas concluirán oficialmente el próximo 22 de mayo con un concierto de folclore a cargo de Caput Castellae.