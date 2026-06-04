El Barrio regresa a Valladolid el 12 de junio de 2027 con un concierto en el 'Pingüinos Arena'

Concierto de El Barrio anunciado para el 12 de junio de 2027 en Valladolid. - CONCEJALÍA DE TURISMO, EVENTOS Y MARCA DE CIUDAD

VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

José Luis Figuereo, conocido artísticamente como El Barrio, regresará a Valladolid el 12 de junio de 2027, dentro de la gira '30', con la que celebra tres décadas de música, en un concierto que se celebrará en el 'Pingüinos Arena', en el recinto de la antigua Hípica.

Según información de la promotora, remitida a los medios de comunicación por el Ayuntamiento de Valladolid, el cantautor gaditano hará parada en Valladolid el próximo 12 de junio de 2027 en el Pingüinos Arena.

Las entradas estarán a la venta este viernes, 5 de junio, a las 12.00 horas en las web cantautorelbarrio.com, eternidadeventos.com y enterticket.es.

"Treinta años después de iniciar un camino que lo ha convertido en una de las voces más auténticas, reconocidas y queridas de la música española, José Luis Figuereo, El Barrio, ha anunciado '30', la gira con la que "celebrará junto a su público una trayectoria artística única".

Entre las ciudades confirmadas se encuentra Valladolid, donde el artista gaditano ofrecerá un concierto muy especial el 12 de junio de 2027 a las 22.00 horas en Pingüinos Arena.

Este concierto llega de la mano de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid.

'30' será, según la promotora, "mucho más que una gira conmemorativa", un "emocionante recorrido por treinta años de canciones que han marcado la vida de millones de personas y que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones" además de un "espectáculo concebido para revivir los grandes éxitos de su repertorio, recordar los momentos más significativos de su carrera y presentar también las nuevas composiciones que inauguran una nueva etapa artística".

El primer adelanto de este nuevo capítulo ya ha visto la luz con 'Peliculón', sencillo que anticipa el próximo trabajo discográfico del artista y que marca el inicio de esta celebración.

La gira arrancará el 5 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid y contará inicialmente con 17 conciertos en ciudades como Málaga, Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Cádiz, Granada, Valladolid y Almería.

Con más de tres millones de discos vendidos, 14 álbumes de estudio, seis discos de oro, 15 discos de platino y más de 600 conciertos a sus espaldas, "El Barrio continúa siendo uno de los fenómenos más singulares y sólidos de la música española", han incidido las mismas fuentes.

De la mano de Eternidad Eventos y Talent Producciones, El Barrio emprenderá la gira "concebida para celebrar el pasado, vivir intensamente el presente y abrir una nueva página en su legado artístico".