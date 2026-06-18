El barrio de San Juan de Burgos celebra desde este viernes sus fiestas con su tradicional hoguera, que cumple 80 años

Presentación de las fiestas del barrio burgalés de San Juan. - AYTO BURGOS

BURGOS 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha presentado este jueves la fiesta de la Hoguera de San Juan y las celebraciones de este barrio burgalés, que tendrán lugar desde este viernes y hasta el día 24 y que incluye la tradicional hoguera, que cumple 80 años.

Junto a López, ha participado en la rueda de prensa la representante de la Peña de los Sanjuanes Andrea Maté quien ha explicado que según los vecinos más mayores esta tradicional hoguera se celebra el "80 aniversario" de esta conmemoración, aunque hay otros apuntan a que es el 76 aniversario.

Se trata de una de las fiestas con "más raigambre" en la ciudad de Burgos, como ha aseverado López, y ofrecerá un programa que conjuga la tradición histórica del encendido de la hoguera con actividades deportivas, musicales y actos intergeneracionales, con el objetivo de fomentar la convivencia vecinal en toda la ciudad.

Al respecto, Andrea Maté ha asegurado que es una celebración "que reúne no solo a los vecinos, sino a todo aquel que ha pasado algún periodo de tiempo en el barrio. Es una tradición que ya no solo pasa de padres a hijos sino que todo el mundo intenta participar de la forma que sea".

Asimismo, ha destacado el carácter sostenible del montaje, que emplea restos de poda urbana y un tronco principal, el 'mayo' que se coloca en el barrio de Capiscol, "lo que es una forma de hermanamiento entre barrios de la cidad", como ha apuntado Maté

Por su parte, el presidente de la peña 'Los San Juanes', José Benito González, ha detallado un programa que arrancará el jueves 19 de junio con un pasacalle amenizado por la charanga 'Los San Juanones'. El pregón correrá a cargo de Tico, vecino del barrio y reciente campeón de España de Autocross.

Asimismo, se ha programado un concierto del grupo Chiva Rock y el domingo tendrá lugar la tercera edición de la Carrera Solidaria de la Hoguera, discurrirá entre la propia hoguera y la estatua del Cid, y el objetivo es llegar a los 1.200 participantes, ya que los fondos recaudados se destinarán a la Asociación de Alzheimer de Castilla y León.

El día 23 de junio es el "día grande" de estas fiestas y culminará a medianoche con el encendido de la hoguera, un evento al que el concejal de Participación ha llamado a asistir ya que "es una de las fiestas de mayor tradición de la ciudad". El martes, 24 de junio, se pondrá fin a los actos con la misa de San Juan.

Los organizadores han querido hacer un llamamiento especial a la juventud y a las mujeres para que se involucren en la organización de las fiestas, al tiempo que han agradecido el papel fundamental de los comercios y establecimientos hosteleros locales para mantener viva la actividad en el barrio.