Basílica de la Gran Promesa de Valladolid se hermana con la de Guadalupe de México para estrechar vínculos entre fieles

Momento de la firma de hermanamiento entre la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid y la de Guadalupe de México. - ARZOBISPADO DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Basílica del Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid se ha hermanado con la Basílica de Guadalupe de México con el objetivo de divulgar el conocimiento y el culto de las devociones del Sagrado Corazón de Jesús y de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona del país azteca, a uno y otro lado del Atlántico.

Este hermanamiento ha sido formalizado por medio de un acuerdo firmado por el rector de la Basílica de la Gran Promesa de la capital vallisoletana y vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, Jesús Fernández Lubiano, y el Arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes.

Por este acuerdo, que estrecha vínculos entre los fieles de uno y otro lado del Atlántico, el templo mexicano se compromete a celebrar cada año la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y, por su parte, el templo vallisoletano a celebrar con solemnidad la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.

Además, en uno y otro templo se rezará por el pueblo hermano de España y de México, respectivamente.

Ambas archidiócesis han expresado su "ardiente deseo" de que este hermanamiento entre la Basílica-Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid y la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe de México "fortalezca los lazos fraternos que siempre han unido" a ambos pueblos" para "mayor gloria de Dios y la salvación de las almas".

Este hermanamiento es uno de los frutos del viaje que el arzobispo primado de México ha realizado este domingo y lunes, 18 y 19 de enero, a la Archidiócesis de Valladolid junto a su obispo auxiliar, el vallisoletano monseñor Francisco Javier Acero, quien firmó como testigo de honor en el acuerdo de hermanamiento junto al Obispo emérito de Santander, monseñor Manuel Sánchez Monge, quien reside actualmente en Valladolid.

Cada 12 de diciembre, en la Basílica de la Gran Promesa se celebra la festividad de la Virgen de Guadalupe que organizada la Delegación de Migraciones de la Archidiócesis vallisoletana, y que congrega a un gran número de fieles hispanoamericanos afincados en Valladolid.

En este templo, en una de las capillas laterales, fue entronizada en el año 1951 una imagen de la Virgen de Guadalupe traída directamente desde México.