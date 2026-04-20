Una batalla de promesas abre el Spring Urban Soria "más mediático" con nombres como Serko, Sosad o Sara Socas

Gloria Gonzalo y Eduardo Verde presentan el Spring Urban Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una batalla de promesas abrirá el Spring Urban Soria "más mediático" con nombres como Serko, Sosad, Sara Socas, el soriano Kogor o Pablo Gareta.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, y el productor y organizador del evento Eduardo Verde, han presentado esta nueva edición que se celebrará los días 8 y 9 de mayo en el aparcamiento de Los Pajaritos de la ciudad.

Eduardo Verde ha señalado que se mantiene el formato de dos días por lo que el festival comenzará el viernes 8 de mayo con la batalla de promesas con 30 participantes, seis de ellos sorianos, elegidos entre las más de 600 solicitudes recibidas, donde cantarán sus temas propios en dos rondas, una clasificatoria y otra final.

Cada artista participa con un tema propio, escrito y producido por él mismo y el jurado estará formado por parte de los artistas de la jornada del sábado. El ganador abrirá el festival del sábado.

Verde ha destacado la visibilidad de este tipo de espectáculos en redes sociales por lo que es un espacio para todos los artistas emergentes. La jornada del día 8 es gratuita y finalizará con Sino y Dj Nowel.

El sábado día 9 llega con el cartel "más mediático y ambicioso" con Serko, un conocido artista de Barcelona, acompañado por el madrileño "más consolidado" Sodad. Estará también la rapera mediática Sara Socas, el soriano Kogor y cierra el festival el productor Pablo Gareta.

El festival comenzará a las 20.30 horas en el parking de Los Pajaritos y se prolongará hasta la madrugada por un precio de 5 euros.

MÚSICA URBANA

Gloria Gonzalo ha destacado que desde la concejalía de Cultura se apuesta por consolidar este festival "desde el convencimiento de que la cultura urbana no es algo pasajero, sino una forma de expresión imprescindible, no solo para los jóvenes".

"Entendemos la cultura como un derecho lo que implica abrir espacio a todos los leguajes culturales, especialmente a los que siguen quedando fuera de los circuitos culturales, por lo que este festival visibiliza la cultura urbana", ha señalado Gonzalo.