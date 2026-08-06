Becerril y Villamuriel (Palencia) acogen del 8 al 13 de agosto la V Copa Diputación de Fútbol

Cartel de la V Copa Diputación de Fútbol. - DIO PALENCIA

PALENCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las localidades palentinas de Becerril u Villamuriel acogerá del 8 al 13 de agosto la quinta edición de la 'Copa Diputación de Fútbol' que disputarán los clubes deportivos de Becerril, Palencia Cristo Atlético, Villamuriel y Astudillo.

Los días 8 y 9 de agosto, a partir de las 19,30 horas, tendrán lugar las dos semifinales, una de ellas se celebrará en Villamuriel de Cerrato y la otra en Becerril de Campos. Los equipos que pierdan en las semifinales jugarán por el tercer puesto y los ganadores disputarán la final.

En todos los partidos, incluida la final, si hubiera empate después de los 90 minutos reglamentarios, se lanzarán directamente penaltis para decidir el campeón del partido.

El día 12 se jugará el partido por el tercer puesto, y el día 13, en Becerril de Campos, la gran final. Ambos partidos se disputarán a las 19,30 horas.