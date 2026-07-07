Becilla (Valladolid) celebra el sábado su Fiesta de la diversidad con un desfile y una actuación de Leticia Sabater

Becilla de Valderaduey (Valladolid) celebra el sábado su Fiesta de la Diversidad con un desfile y una actuación de Leticia Sabater - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Becilla de Valderaduey celebra este sábado, 11 de julio, una nueva edición de la Fiesta de la Diversidad, una iniciativa que combina celebración, sensibilización y participación ciudadana con el objetivo de promover los valores de respeto, igualdad, libertad e inclusión y que contará con un desfile, un espectáculo drag, una actuación de Leticia Sabater y una macrodiscoteca.

La jornada dará comienzo a las 20.00 horas con el tradicional Desfile de la Diversidad, encabezado por una carroza que partirá desde la Plaza del Caño, frente al Ayuntamiento, para recorrer las calles del municipio hasta las Piscinas Municipales y regresar posteriormente al punto de partida.

Vecinos y visitantes participarán en este desfile luciendo prendas y símbolos representativos de la diversidad, entre ellos las banderas arcoíris, trans, queer y otros emblemas vinculados al colectivo LGTBIQ+, llenando las calles de color, alegría y reivindicación.

La organización espera una amplia participación popular en una de las actividades más representativas y esperadas de la programación, según ha destacado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La Fiesta de la Diversidad busca consolidarse como un espacio de encuentro abierto a todas las personas, con independencia de su orientación sexual, identidad de género, edad o procedencia, poniendo en valor la riqueza que aporta la diversidad a la sociedad y reivindicando la importancia de construir entornos más inclusivos, respetuosos y libres de discriminación, también en el medio rural.

Tras el desfile comenzará la denominada Noche Drag, una cita que reunirá sobre el escenario a dos destacadas artistas del panorama drag nacional.

A partir de las 21.30 horas, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Ácida Liss y Kiny Kinientos, que ofrecerán un espectáculo lleno de talento, humor, música y entretenimiento.

El momento culminante de la noche llegará a las 00.00 horas con la actuación de la popular cantante y artista Leticia Sabater, que protagonizará uno de los espectáculos más esperados de la jornada y pondrá el broche de oro a una celebración que cada año reúne a un mayor número de asistentes.

Además, durante la celebración, las personas asistentes podrán disfrutar de una barra de bar instalada para la ocasión, que contará con bocadillos y una variedad de cócteles y bebidas, contribuyendo así a crear un ambiente festivo, cómodo y participativo durante toda la jornada.

Tras su actuación, la fiesta continuará con la Macrodiscoteca Revolution Show, integrada en su Tour Imperium 2026, que ofrecerá un despliegue de música, animación, iluminación y efectos visuales para prolongar la celebración hasta bien entrada la madrugada.

El Ayuntamiento ha invitado a vecinos, visitantes y público procedente de toda la comarca y de la provincia a sumarse a esta jornada de convivencia y respeto, en la que la diversidad, la libertad y la igualdad serán las auténticas protagonistas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La Plaza del Caño acogerá a las 20.00 horas el Desfile de la Diversidad, que saldrá desde la Plaza del Caño, llegará hasta las Piscinas Municipales para después regresar al Ayuntamiento.

Más tarde, a las 21.30 horas tendrá lugar la Noche Drag con actuaciones de Ácida Liss y Kiny Kinientos, mientras que a las 00.00 será el turno de Leticia Sabater.

A continuación se celebrará la macrodiscoteca Revolution Show - Tour Imperium 2026 y durante toda la celebración habrá barra de bar con bocadillos, cócteles y bebidas variadas.