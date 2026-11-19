Belén Aguilera. - JULIO MOROTE - SONY MUSIC

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Belén Aguilera abrirá este sábado, 21 de noviembre, su gira Puro Teatro, cuya primera parada tendrá lugar en el Teatro Carrión de Valladolid, una cita con un "significado especial" porque fue en este espacio donde comenzó a construirse el universo artístico de 'Anela', el último álbum de la artista.

El Carrión acogió la grabación de todo el contenido visual del mencionado trabajo de la artista y servirá ahora como punto de partida para su despedida sobre los escenarios, un adiós en el que se apuesta por la intimidad de las pequeñas salas.

Tras haber pasado por grandes recintos como el Movistar Arena de Madrid o el Sant Jordi Club de Barcelona, Aguilera ha optado por priorizar los teatros en una gira cuyo nombre alude a ellos.

Así, en Puro Teatro, la artista catalana presentará un espectáculo de pop con hilo narrativo centrado en 'Anela' y en el que el formato permitirá explorar una nueva dimensión de su música, con el foco en la interpretación, la narrativa y la puesta en escena.

Este álbum, publicado en septiembre de 2025, llegó al número 1 en la lista de ventas de vinilos de España y alcanzó el Top 20 en la Lista de ventas de álbumes.

Los temas de este trabajo se combinarán con sus canciones de etapas anteriores y también con las más recientes ya que Aguilera, una de las artistas que amplía los límites del nuevo pop español, ha lanzado este año el EP 'Mediterrania' y los singles 'Lucero' y 'Claro de luna'. Precisamente, con este último tema, Aguilera pone el broche final a la etapa de 'Anela'.

Tras su paso por Valladolid, el Puro Teatro Tour de Belén Aguilera recalará el 27 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo y el 4 de diciembre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, antes de retomar sus conciertos el 23 de enero en el Palau de les Arts de Valencia.

La gira proseguirá el 2 de febrero en el Teatro Cervantes de Málaga y el día 6 en el Palau de la Música de Barcelona, para continuar el 13 en el Teatro de la Laboral de Gijón, el 20 el Auditorio Princesa Leonor de Zaragoza, el 21 en el Teatro Arriaga de Bilbao y el 27 de febrero en el Fibes de Sevilla.