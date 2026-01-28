Bendición de recién nacidos, música, conferencias y homenaje a los mayores en Las Candelas del barrio de Gamonal (Burgos

Presentación de la fiesta de Las Candelas del barrio burgalés de Gamonal. - EUROPA PRESS

BURGOS 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El barrio burgalés de Gamonal celebrará hasta el día 14 de febrero las tradicionales fiestas de Las Candelas y el punto álgido será la "bendición de los niños" nacidos en el año anterior, que tendrá lugar el lunes, 2 de febrero, a las 10.00 horas, en la iglesia la Real y Antigua de Gamonal, como manda la tradición.

Así lo ha explicado el concejal de Participación Ciudadana, José Antonio López, quien considera que las fiestas del barrio más grande de la ciudad y de Castilla y León es una de las celebraciones "más tradicionales y entrañables" de la ciudad.

Asimismo, López ha recordado que "Burgos es patrimonio, industria y cultura" y que las fiestas de los barrios representan una parte "esencial" de la identidad cultural y patrimonial de la capital burgalesa.

Además de la bendición de los niños, que recuerdan la Presentación de Jesús en el Templo, las actividades principales serán el chupinazo del 31 de enero, a las 18.30 horas y el posterior pregón y proclamación de las reinas, reyes y damas de las fiestas del barrio, como ha subrayado el presidente del Consejo de Barrio de Gamonal, Ángel Alonso.

Las fiestas, cuyo presupuesto asciende a 20.000 euros, están sufragadas por el Ayuntamiento, dentro de su apuesta por "fomentar la participación ciudadana y la conservación de las tradiciones locales", como ha recordado el edil de Participación.

Una festividad que con el paso del tiempo "han evolucionado hacia una celebración popular y lúdica", que mantiene "el trasfondo histórico y religioso", ha apuntado José Antonio López.

Entre las propuestas del programa de fiestas, como ha señalado la secretara del Consejo, Lupe García, figuran exposiciones, conferencias, y homenajes a personas mayores del barrio, así como actuaciones musicales y actividades culturales pensadas para todos los públicos.

Entre esas actividades figura la "paella solidaria" organizada por la Peña Joven de Gamonal, cuya recaudación se destinará a Aransbur, asociación dedicada a la reeducación de niños sordos. O el festival musical 'Candelas Rock', que alcanza su quinta edición y se ha consolidado ya como "una cita destacada dentro de las fiestas". Las actividades se completan con una exhibición de 'Tupper Sex' a cargo de un negocio local de este tipo.