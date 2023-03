Bendodo ve en el 28-M una "oportunidad" de moción de censura a Sánchez

ÁVILA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, considera que las elecciones municipales del próximo 28 de mayo son una "oportunidad" para presentar una moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido a los millones de españoles llamados a votar que "hablen alto y claro".

"Sánchez se presenta a las elecciones municipales", ha afirmado Bendodo en un acto celebrado en la capital abulense de apoyo a la candidata a la alcaldía de los 'populares', Alicia García.

"Aquí hay un candidato, Pedro Sánchez, a las elecciones municipales, porque son elecciones municipales, sí, pero son elecciones generales", ha afirmado Bendodo, quien ha recordado que el próximo 28 de mayo "se ponen más de 8.000 urnas en toda España para elegir a alcaldes y alcaldesas".

Por eso, el coordinador general del PP ha aseverado que el día 28 "los españoles van a tener la oportunidad no solo de votar" a su alcalde y su "alcaldesa", en referencia a la candidata por Ávila, "sino de hacer una verdadera moción de censura a las políticas que está aplicando Pedro Sánchez".

"Esa es la verdadera moción de censura -ha añadido- que quiere el Partido Popular, en la que quiere que hablen millones de españoles para decirle alto y claro a Sánchez que así no, que el Sánchez del no es no de aquellos años no votaría bajo ningún concepto al Sánchez de solo sí es sí de ahora", ha aseverado Elías Bendodo