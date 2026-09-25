La I 'Benemérita Burgos Challenge 'recauda 10.212 euros para la Asociación de Daño Cerebral

Patrocinadores, organizadores y miembros de la Guardia Civil con el cheque entregado a Adacebur. - SUB GBNO EN BURGOS

BURGOS 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Burgos ha entregado este viernes a la asociación de daño cerebral Adacebur un cheque honorífico por valor de 10.212,84 euros, cantidad recaudada con motivo de la I Benemérita Burgos Challenge, celebrada el pasado 19 de septiembre en Quintanar de la Sierra.

El acto, celebrado en la Comandancia, ha estado presidido por el teniente coronel José Javier González Jiménez y ha contado con la presencia de la vicepresidenta de Adacebur, Ana Marín, y Mónica Alba, coordinadora de la asociación.

también estuvieron presentes todos los directores y representantes de las empresas patrocinadoras que hicieron posible la realización del evento.

El jede de Comandancia ha agradecido el apoyo de patrocinadores y colaboradores y ha puesto en valor la labor de Adacebur con las personas afectadas por daño cerebral adquirido, "lo que abarca un amplio rango de enfermedades y patologías", como las derivadas de ictus o traumatismos craneoencefálicos.

Esta primera edición agotó las 750 plazas disponibles días antes de que finalizara el plazo de inscripción y se ha configurado como el único evento deportivo en España que reúne de manera simultánea pruebas de senderismo, trail, BTT y una ruta mototurística, combinando distintas disciplinas deportivas en una misma jornada.