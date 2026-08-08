Bermillo de Sayago (Zamora) acogerá la I Quedada de Vehículos Clásicos Sayago el próximo 16 de agosto - CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS SAYAGO

ZAMORA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo 16 de agosto, la localidad zamorana de Bermillo de Sayago celebrará la I Quedada de Vehículos Clásicos Sayago, una cita organizada por el Club de Vehículos Clásicos Sayago con el objetivo de reunir a aficionados al motor clásico, promover la conservación del patrimonio automovilístico y dinamizar la vida social y turística de la comarca.

La concentración tendrá lugar en la Plaza D.Agustín Carrascal, donde desde las 10.00 horas se realizará la recepción de vehículos y la inscripción gratuita de los participantes.

A lo largo de la mañana se desarrollarán diferentes actividades, entre ellas la inauguración oficial, la entrega de un obsequio de bienvenida y un recorrido turístico por varias localidades de Sayago hasta el restaurante Quinta Mallada, en Torregamones.

La organización prevé la participación de varias decenas de automóviles y motocicletas clásicas procedentes de distintos puntos de Castilla y León y comunidades limítrofes.

Los asistentes podrán contemplar vehículos de diferentes épocas y marcas, muchos de ellos cuidadosamente restaurados y conservados por sus propietarios.

Además del carácter lúdico y cultural del encuentro, el Club de Vehículos Clásicos Sayago quiere aprovechar esta primera edición para fomentar una conducción responsable y segura.

Desde la organización se recuerda a todos los participantes la importancia de respetar en todo momento las normas de tráfico y extremar la precaución durante la ruta, especialmente en una época estival en la que se prevé una elevada afluencia de personas y familias.

El presidente del Club de Vehículos Clásicos Sayago ha destacado que esta iniciativa "nace con la ilusión de convertirse en una cita anual de referencia para los amantes del vehículo clásico y, al mismo tiempo, servir de escaparate para dar a conocer Sayago, su patrimonio, su gastronomía y su hospitalidad".

La jornada concluirá con una comida de hermandad, la entrega de reconocimientos a los vehículos participantes y un sorteo de regalos entre los inscritos.