Bernabé censura la gestión de Mañueco en los incendios y lamenta que "cada político del PP tiene su Ventorro"

En El Centro, Pilar Bernabé Y Virginia Barcones Junto A Candidatos Del PSOE En Soria. - EUROPA PRESS

SORIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado la gestión realizada por el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, en los incendios que asolaron la Comunidad el pasado verano y ha lamentado, en relación con ello, que "cada político del PP tiene su Ventorro particular".

"Nos costó mucho ver a Mañueco en los incendios, pero no nos costó nada ver a Carlos Martínez o Virginia Barcones", ha señalado este lunes en un acto del PSOE en Soria, donde ha acompañado a la directora general de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior, Virginia Barcones.

Bernabé ha vinculado así la gestión de los incendios por parte de Fernández Mañueco con un "modus operandi que se repite en el PP", la "dejación de funciones donde gobiernan". "Se lo digo yo que vengo de una comunidad en la que el gobierno de la región no fue capaz de atender una emergencia donde murieron 230 personas porque prefería estar en el Ventorro", ha señalado en alusiones a la tragedia de la DANA y la gestión del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, del PP.

En este contexto, tanto Bernabé como Barcones han pedido la confianza para el PSOE porque es el "único partido capaz de proteger a los ciudadanos ante la emergencia climática" y hacerlo "con políticas públicas".

Asimismo, ambas han recordado cómo la DANA ha marcado su vida y su trayectoria política. "En los peores momentos de mi vida solo había una persona que sujetaba mi mano, que es Virginia Barcones, por lo que allá donde me llamé iré", ha señalado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valencia.

Bernabé también ha recalcado que en su cargo ha aprendido que los ciudadanos "necesitan creer en una política que transmita honestidad", por lo que está "convencida" de que en Castilla y León los ciudadanos no cogerán la papeleta del PP el próximo 15 de marzo.

"No hay un solo castellano y leonés que no sepa que hay un gobierno, que es el de Mañueco, en el que no pueden confiar", ha aseverado, para recordar los incendios del pasado verano y advertir de que las palabras "igualdad, compromiso y responsabilidad le dan alergia al PP".

Así, ha censurado que esta formación "niega la evidencia científica, lo que es negar un derecho y un futuro a la ciudadanía" por lo que ha instado a "trabajar para combatir el cambio climático".

Frente a ello, ha reivindicado al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, como una persona en la que los ciudadanos "sí pueden confiar" porque "protege" y apuesta por "los servicios públicos".

LA EMERGENCIA CLIMÁTICA, UNA REALIDAD

Por su parte, Barcones ha recordado que en los últimos años se ha visto "la peor cara de la emergencia climática". "Sin remontarnos a la Filomena o a la pandemia sino a la DANA, la peor catástrofe de Europa en la historia reciente, también la peor campaña de incendios y en los últimos meses la borrasca que ha provocado el desalojo de 15.000 personas", ha repasado la soriana.

En este sentido, ha insistido en que "la emergencia climática es una realidad que se ha ensañado con España en los últimos dos años, se ha cobrado vidas, ha destruido el paisaje natural y cultural y ha repercutido en pérdidas económicas".

Así, ha matizado que, ante ello, "hay dos formas de afrontarlo", una "el negacionismo" y otra lo que pone Carlos Martínez sobre la mesa, que es "trabajar sobre la planificación para dar la mejor respuesta ante las emergencias". Por ello, ha pedido el voto para Martínez como "garantía de una respuesta que minimice todo el daño desde la anticipación".