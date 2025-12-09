Biblioteca Pública de Segovia celebra su X aniversario con la obra 'Una noche en la biblioteca' los días 13 y 14

La directora de la Biblioteca, Carmen Delibes; la delegada de la Junta, Raquel Alonso, y el director teatral Sergio Artero. - JCYL

SEGOVIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública de Segovia celebra en 2026 el X Aniversario de su nueva sede y edificio con un programa de actividades que se inicia con el estreno en España de la obra teatral 'Una noche en la biblioteca', de la compañía Saltatium Teatro.

El espectáculo se representará los días 13 y 14 de diciembre, con cuatro pases: el sábado 13, a las 18.30 y a las 20.00 horas; y el domingo 14, de nuevo a las 18.30 y a las 20.00 horas. El aforo de espectadores en cada sesión es de 26 plazas.

La delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso; la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Ruth Llorente, y la directora de la Biblioteca Pública, Carmen Delibes, han presentado los actos destacados de la conmemoración de una entidad que proporciona "lectura, acceso a la información, entretenimiento, investigación, y creatividad, siendo un espacio de recursos en todas las disciplinas y para todas las edades".

Alonso ha recordado que, tras la inauguración del nuevo edificio, en 2016, "la cifra de visitantes ese año fue de 182.000 personas; en 2024, han sido 236.739" las personas que han pasado por este espacio.

La programación especial preparada con motivo del X Aniversario comenzará en diciembre con el estreno en España de la obra del dramaturgo francés Jean-Christophe Bailly 'Una noche en la biblioteca', traducida por Juan Carlos Rubio.

La Biblioteca Pública de Segovia produce el espectáculo, que se creó inicialmente para representarse en Italia, en 1999 y la versión francesa definitiva es el texto que ha servido para la versión de Juan Carlos Rubio. Tras ser representada en Italia, Francia, Rusia, Portugal, Argentina e Irán, ahora llega a la Biblioteca de Segovia con la compañía Saltatium Teatro, bajo la dirección de Sergio Artero.

El propio Artero ha explicado que 'Una noche en la biblioteca' "se escribió para ser representada en una sala de lectura, donde los libros reflexionan sobre la existencia y la esencia de la biblioteca. Los espectadores se instalan en los puestos de lectura y observan el 'paseo de los libros'.

Cuando la ciudad duerme, la Biblioteca despierta, los libros cobran vida, salen de las estanterías y conversan entre ellos", ha relatado el dramaturgo.

El autor Jean-Christophe Bailly, su esposa, Gilberte Tsaï, directora de escena en la primera representación en el Festival de Teatro de Parma en el año 1999, y Nancy Berthier, catedrática de artes visuales en la Sorbona, primera mujer al mando de la institución la Casa de Velázquez de Madrid, han confirmado su asistencia el sábado a la primera representación de la obra en la Biblioteca Pública de Segovia.

Entre las actividades organizadas para continuar con la celebración del décimo aniversario, el viernes, 19 de diciembre, el arquitecto responsable de la sede de la Biblioteca Pública, Benjamín Cano, hará una presentación del diseño y de la construcción del edificio.

Además, se está preparando una exposición detallada de la cronología, localizaciones, fotografía e historia de la Biblioteca a lo largo de sus casi dos siglos de existencia. La muestra se abrirá al público en 2026.