Las bicis eléctricas para subir al Castillo de Burgos entrarán en servicio en unas semanas

BURGOS 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado de que el Ejecutivo local ha aprobado este jueves de forma definitiva la adjudicación del contrato para la adquisición de 60 bicicletas eléctricas, así como de un vehículo adaptado para personas con movilidad reducida y elementos auxiliares.

Este servicio, financiado a través de los fondos europeos Next Generation, se integrará como vehículos lanzadera para facilitar el acceso al Castillo de Burgos.

Ballesteros ha detallado que el importe de la adjudicación al Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) asciende a 360.338 euros.

Ha subrayado la "agilidad" en la tramitación de esta línea de ayudas, cuyo plazo de justificación finaliza el próximo 30 de junio, asegurando que los vehículos estarán "muy pronto" a disposición de la ciudadanía.

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto de reglamento de funcionamiento de la Comisión Interáreas de Infancia.

Se trata del "primer paso" administrativo para recuperar el sello de 'Ciudad Amiga de la Infancia'; otorgado por Unicef, un reconocimiento que la capital burgalesa perdió hace unos meses.

Tras este trámite, el documento se trasladará al Consejo de la Gerencia de Servicios Sociales para que los grupos de la oposición puedan realizar sus aportaciones.

INVERSIONES Y URBANISMO

Fuera del orden del día, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto de remodelación de la primera fase de las calles de la Ribera y Padre Arregui, que contará con un presupuesto base de licitación estimado en 3.802.934 euros y un plazo de ejecución de once meses una vez se adjudiquen las obras.

La redacción del proyecto ha corrido a cargo de la firma EIC Estudio de Ingeniería Civil SL por un coste de 80.000 euros.

Asimismo, se ha aprobado un compromiso de financiación plurianual para los años 2027 y 2028 destinado a la segunda fase de la reforma y ampliación del Monasterio de San Juan.

La inversión total de esta fase se sitúa en 8.125.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento aportará el 60 por ciento, mientras que el 40 por ciento restante dependerá de una subvención estatal vinculada a la conservación del patrimonio histórico, a la que el Consistorio ya ha concurrido.

Respecto a la primera fase de este espacio, actualmente paralizada tras el hallazgo de restos arqueológicos, Ballesteros ha remitido al área de Urbanismo para aclarar si se ha formalizado la rescisión unilateral del contrato con la empresa Construcciones Ortega.