El Bierzo concentra unas 1.600 hectáreas quemadas tras los fuegos ocasionados por rayos en los últimos días

Incendio producido en Congosto, en El Bierzo (León). - EUROPA PRESS

LEÓN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha manifestado este lunes que la comarca leonesa de El Bierzo registra una superficie quemada de unas 1.600 hectáreas tras los 18 incendios provocados por rayos en la madrugada del pasado día 25 de junio, que supusieron la declaración por parte de la Junta de la situación operativa 1 en la Comunidad.

Según ha precisado, las 1.600 hectáreas de superficie quemada se estiman a partir del perímetro de los incendios, pero todavía no se ha llegado a analizar si todo el interior se encuentra afectado o no. En cuanto al fuego que registra una mayor área dañada es el de Congosto, con unas 600 hectáreas abrasadas.

González Corral ha agradecido la labor llevada a cabo por todos los trabajadores que forman parte del operativo de prevención y extinción de incendios, cuya labor ha permitido que los fuegos hayan evolucionado favorablemente. En estos momentos solo hay cuatro incendios activos en la provincia de León y las perspectivas "son buenas".

La evolución, por tanto, es favorable, aunque la consejera ha apuntado que es necesario esperar hasta llegar a controlar o extinguir todas las emergencias activas.

Al ser preguntada por los medios aéreos de extinción comprometidos por la Junta para León para antes del inicio de la campaña de riesgo alto y que no están operativos, ha señalado que la Administración autonómica ha realizado "una gran inversión" y "una fuerte apuesta" por reforzar todos los medios, un aspecto en el que, ha sostenido, "se ha avanzado mucho".

La consejera ha apuntado que no cuenta con datos exactos en este momento y ha indicado que dará cuenta del trabajo realizado en los últimos días y de los medios con los que cuenta el operativo en la próxima comparecencia en las Cortes de Castilla y León.

María González Corral se ha pronunciado de este modo en la plaza de San Marcos de la capital leonesa, donde ha participado en el acto de entrega de puntos limpios móviles a los ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo y Valverde de la Virgen, además de a la Diputación Provincial.