Bierzo al Toque "echa raíces" en León y alcanza su cuarta edición con artistas como Estrella Morente o Farruquito

Cartel del festival flamenco Bierzo al Toque, que tendrá lugar en Ponferrada (León) entre los días 22 y 26 de julio. - BIERZO AL TOQUE

PONFERRADA (LEÓN), 18 (EUROPA PRESS)

El Festival de flamenco Bierzo al Toque comienza a "echar raíces" en León y se consolida como una de las principales citas culturales del verano con un cartel que en su cuarta edición incluye a grandes figuras como Estrella Morente, Farruquito, Arcángel, Puneh Farhani, Montse Cortés, Iván Vargas, José del Tomate y Torombo, Pepe Torres y La Repompa.

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press el coordinador del festival, Miguel Morán, el evento "se va asentando" en El Bierzo y en esta ocasión, que se celebrará entre los días 22 y 26 de julio, el cartel es "muy interesante". "La idea al final es que la gente disfrute, que se lo pase bien y que el flamenco eche raíces en una tierra que precisamente no era flamenca", ha recalcado.

Al mismo tiempo, ha puesto en valor el entorno en el que se desarrolla el festival, La Térmica Cultural, un gran espacio abierto a la cultura que "marca la diferencia". A ello hay que sumar que en la Comunidad no hay otro festival flamenco de estas características.

Miguel Morán ha animado a todas las personas a acercarse a La Térmica y conocer El Bierzo, una tierra "fantástica", para disfrutar del flamenco. Además, ha augurado un éxito para esta cuarta edición de Bierzo al Toque, que ya cuenta con las entradas agotadas en algunas de las actuaciones.

PROGRAMACIÓN EXTRAMUSICAL

El Festival cuenta con la singularidad de el cante y el baile se complementan con sesiones de DJ y paralelamente al cartel artístico tendrá lugar una programación extramusical que incluye conferencias, presentaciones de libros, exposiciones, talleres infantiles, mesas redondas o clases magistrales. Dichas actividades se desarrollarán entre los días 23 y el 26 de julio en La Térmica Cultural y en 'La Fábrica de Luz. Museo de la Energía', con acceso gratuito previa reserva.

Habrá conferencias sobre el flamenco contemporáneo, presentaciones editoriales, una mesa redonda dedicada al periodismo flamenco y varias masterclass impartidas por reconocidos artistas como Iván Vargas, Pepote y José del Tomate.

También se presentará el recopilatorio de flamenco jazz Tirititrán, la exposición fotográfica de José Lamarca y habrá actividades infantiles como el taller de pintura 'El color del flamenco' y un taller impartido por Torombo. Igualmente, se realizarán diversas catas de vino en bodegas de la comarca.

Finalmente, la presente edición de Bierzo al Toque incorpora por primera vez la participación de una artista internacional: la guitarrista iraní Pune Farhani, que refleja la creciente proyección internacional del flamenco y la voluntad del festival de abrirse a nuevos públicos y territorios. En este sentido, Morán ha destacado que "es importante que el festival se abra poco a poco a otros países porque existe una gran afición al flamenco fuera de España".