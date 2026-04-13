Binter lanza billetes para volar entre Valladolid y Canarias desde 80 euros por trayecto hasta marzo de 2027 - BINTER

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea Binter ha lanzado una nueva promoción que permite adquirir, hasta el próximo 27 de abril, billetes desde 80 euros por trayecto para viajar entre Valladolid y Canarias, la oferta es válida para los desplazamientos que se realicen entre el 15 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2027.

A través de esta iniciativa, los viajeros podrán adquirir pasajes desde 80 euros por trayecto, siempre que se compre el billete de ida y vuelta y la promoción incluye la posibilidad de volar a cualquier aeropuerto del archipiélago canario, con escala previa en Gran Canaria o Tenerife, según ha informado la aerolínea en un comunicado.

Los pasajeros de estos vuelos contarán con las ventajas del servicio de la compañía canaria, que opera la ruta con aviones Embraer E195-E2. Estos reactores se caracterizan por una configuración que permite mayor espacio entre filas y la ausencia de asiento de en medio, además, el servicio a bordo incluye un aperitivo gourmet de cortesía y la garantía de equipaje de mano en cabina para todos los clientes.

CONEXIÓN GRATUITA CON OTRAS ISLAS

Binter ha mantenido en esta ruta su sistema de conexión interinsular gratuita, lo que permite a los usuarios llegar por el mismo precio a cualquier isla de Canarias a través de los 220 trayectos diarios que la compañía realiza en el archipiélago.

Actualmente, la aerolínea vuela entre Valladolid y Canarias cuatro días a la semana. Las conexiones con el Aeropuerto de Tenerife Norte se han programado los miércoles y sábados, mientras que los vuelos con Gran Canaria han tenido lugar los lunes y jueves.

Los billetes se pueden adquirir a través de los canales habituales de la compañía, como su página web, aplicación móvil y agencias de viajes.