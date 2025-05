Blanco acusa al Gobierno de "no dejar votar" e "imponer" el decreto ley de reparto de menores migrantes

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha señalado que el Gobierno no ha dejado votar a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y le ha acusado de "imponer" el real decreto ley de reparto de menores migrantes no acompañados.

"La realidad es que el gobierno lo único que quería hoy era imponernos sus decretos, su decreto, imponernos sus criterios. Era un paripé esta conferencia sectorial. Es una auténtica vergüenza que se le hurte a las comunidades el poder votar", ha apostillado Blanco en declaraciones realizadas tras la conferencia presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, remitidas a Europa Press.

Blanco ha salido "estupefacta" de la reunión, que ha tildado de "auténtica vergüenza" ya que "no han dejado votar". "El Gobierno ha dicho que, como entendía que no había unanimidad, no se votaba, se activaba el decreto", ha explicado.

Para la vicepresidenta de la Junta, esto ha sido una "imposición" del Gobierno central: "Una vez más, la imposición a las comunidades autónomas de sus criterios, de sus cesiones, de los chantajes de sus socios separatistas, con el agravante de que no nos han dejado votar".

En este contexto, Blanco ha lamentado que se va a activar "automáticamente" el decreto, sin que se hayan dado "datos" a las comunidades, que también tendrán que remitir datos que ya han remitido.

"Sin más información, sin más datos, cesión permanente a sus socios independentistas", ha continuado, para cuestionar si esta es la "mano tendida" que ha afirmado tener la ministra en el marco del encuentro. "¿Qué mano tendida es esa? No nos dejan que nos manifestemos. No sé qué miedo le tienen al no", ha concluido Blanco.