Blanco afirma que el operativo durante el acto de Abascal en Zamora fue el adecuado para garantizar la seguridad

ZAMORA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha aseverado este miércoles que el operativo de seguridad que se desplegó este martes en la plaza de la Marina, durante el acto público del presidente de Vox, Santiago Abascal, fue el "adecuado" y ha apuntado que no se recibió ninguna "comunicación ni solicitud" de manifestación, concentración o protesta en las inmediaciones de dicha plaza.

Blanco ha afirmado que el dispositivo de seguridad establecido por la Policía Nacional de Zamora "fue el que se entendió como adecuado", comn agentes uniformados y de paisano, "para garantizar el desarrollo del acto, del orden público y ser capaz de reaccionar ante cualquier incidente o episodio".

Así se ha pronunciado el subdelegado del Gobierno tras anunciar este martes Santiago Abascal que presentará este miércoles una querella contra Blanco, por "los actos de intimidación" durante su mitin .

Al respecto, el subdelegado del Gobierno ha explicado que a las 19.10 horas del martes, la Policía Nacional informó de la llegada de "gente sin ninguna incidencia", tras lo que posteriormente se comunicó la presencia de personas que estaban lanzando gritos "en la parte de abajo de la Fuente de la Marina".

"Al ser zona de paso" quienes estaban gritando se mezclaron con otras personas "que circulaban por el lugar" por lo que los agentes de la Policía Nacional procedieron a alejar y ubicar en la acera de enfrente a las personas que gritaban "para que no interfirieran en el desarrollo del acto" de Vox.

"Estas personas, unas 20 proferían gritos, tenían algún silbato y una cazuela, no portaban ninguna bandera ni ninguna pancarta y no tuvieron ningún comportamiento agresivo", ha asegurado el subdelegado del Gobierno en Zamora, quien ha apuntado que la Policía Nacional identificó a las personas "que estuvieron siempre controladas y que se disolvieron sin ningún tipo de problema".