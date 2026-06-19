Blanco anima a impulsar el talento femenino y aumentar la cifra de mujeres que estudian ciclos tecnológicos y científico

Blanco y Pascual antes de participar en la gala de los premios STEM Talent Girl. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha señalado que "solo" el 12,2 por ciento de los estudiantes de Formación Profesional en los ciclos más técnicos son mujeres, mientras que esa cifra asciende levemente "al 19,2 por ciento en los bachilleratos técnicos".

Cifras "bajas", como ha apuntado Blanco, por las que ha animado a impulsar el talento femenino en línea con los premios STG Awards, asociados al programa STEM Talent Girl, impulsado por la Administración Autonómica y la Fundación ASTI, a los que ha asistido la vicepresidenta segunda.

Según ha subrayado Isabel Blanco, éste es un proyecto educativo "innovador de alto impacto que busca atraer, desarrollar y estimular el talento científico y tecnológico de las niñas y jóvenes" de ESO, Bachillerato, FP y Universidad.

"Es una experiencia transformadora" para descubrir las vocacionesen los ámbitos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. "La sociedad no puede perderse el talento del 50 por ciento de la población" ha indicado la vicepresidenta segunda, "así que hay que animar a esas chicas, a esas jóvenes, a esas mujeres, a que apuesten por este tipo de carreras técnicas para que puedan competir en igualdad, ya que la sociedad lo necesita".

Isabel Blanco está convencida de que muchas de las chicas que han participado en estos programas van a tener un gran desarrollo profesional en ámbitos de sectores más técnicos y ha insistido en apostar por el talento femenino en Castilla y León.

"Son nuestro presente y son nuestro futuro y, desde luego, lo seguiremos haciendo", ha subrayado la vicepresidenta segunda.

Por su parte, la presidenta de la Fundación ASTI, Verónica Pascual, ha incidido en que estos premios "son la celebración del talento del presente y del futuro y será extraordinariamente relevante para el futuro de la región".

Así, ha recordado que este programa comenzó hace diez años con 27 alumnas en Burgos y ahora, a lo largo de este tiempo, han pasado más de 10.000 jóvenes mujeres y se ha "conseguido multiplicar por dos el número de niñas que quieren ser ingenieros, por cuatro el número de niñas que quieren hacer ciencias, informática y tecnología y multiplicando por ocho aquellas que quieren dedicarse a la investigación".