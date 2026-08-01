Blanco destaca la contención del incendio de Veguellina (León) y los 90 millones movilizados para la recuperación

LEÓN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha destacado que el incendio declarado en la localidad leonesa de Veguellina, en el municipio de Villafranca del Bierzo, ha permanecido "contenido" durante las últimas horas, al pasar de las 1.000 hectáreas calcinadas contabilizadas el jueves a unas 1.400 en la actualidad, y ha subrayado que en las labores de extinción trabajan 15 medios aéreos y más de 250 efectivos.

Blanco, que ha acompañado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su visita a la zona afectada, ha agradecido el trabajo que desarrollan los bomberos forestales de la Junta, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, Protección Civil y los distintos dispositivos desplazados desde otras comunidades autónomas e incluso desde otros países.

La vicepresidenta ha explicado que, según el director de extinción, la noche ha sido "buena", aunque ha incidido en que Castilla y León continúa en una situación de alto riesgo por calor e incendios, por lo que ha pedido a la población extremar la precaución, seguir las indicaciones de las autoridades y respetar las instrucciones de la Guardia Civil.

Asimismo, ha puesto en valor la coordinación entre administraciones durante los incendios registrados este verano y ha destacado que, pese al elevado número de personas evacuadas y desalojadas en la Comunidad, no se ha producido "ningún incidente" entre ellas.

En este sentido, ha recalcado que la prioridad ha sido siempre garantizar la seguridad de la población, al tiempo que ha recordado que la Junta aprobó esta semana un paquete inicial de ayudas dotado con entre 80 y 90 millones de euros, ampliable si fuera necesario, destinado a familias, agricultores, ganaderos y apicultores afectados por los grandes incendios, así como a la reconstrucción de viviendas y a la revitalización de las zonas dañadas.

Además, ha indicado que actualmente permanecen desalojadas tres localidades en la provincia de León y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico de acompañar a los vecinos en la recuperación material y emocional tras los incendios.