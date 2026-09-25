Blanco destaca Las Edades del Hombre, el eclipse y Fromago como hitos de Zamora en 2026

Foto de familia de las autoridades antes de la gala de la vigésimo novena edición de los Premios Caja Rural de Zamora - EUROPA PRESS

ZAMORA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha destacado Las Edades del Hombre, el eclipse del pasado 12 de agosto y la feria internacional del queso Fromago como los tres hitos más destacados de Zamora en el año 2026.

La responsable autonómica ha citado estos eventos en el marco de su intervención ante los medios previa a la vigésimo novena edición de la gala de los Premios Caja Rural de Zamora, que se celebra este viernes en el recinto ferial de Ifeza.

Tras la bienvenida del presidente de la cooperativa de crédito, Julio Asensio, la vicepresidenta segunda ha felicitado a todos los galardonados, "que representan lo mejor de las tradiciones, de la acción social y de las empresas", y ha reivindicado la importancia de este año para la provincia.

Ha sido ahí donde Blanco ha citado los tres hitos clave "en los que la Junta ha estado presente" y ha colaborado para que "todo saliera bien". En ese sentido, Blanco ha defendido el compromiso de la Junta con Zamora, "con sus proyectos, sus gentes y sus vecinos".