Blanco destaca el "liderazgo" de CyL en atención residencia con casi el doble de plazas que la media nacional

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, con el resto de las autoridades, a la entrada de la residencia. - JCYL

ZAMORA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado el "liderazgo" de Castilla y León en la atención a las personas mayores en centros residenciales con un porcentaje de plazas que se sitúa en el 7,6 por ciento, 3,5 puntos por encima de la media del conjunto del país (4,05).

Así lo ha señalado durante su visita a las obras de la nueva residencia de mayores de Zamora que prevé esté lista para "verano". Durante su intervención ante los medios ha analizado el último informe publicado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales y ha explicado que, mientras a nivel nacional existe un déficit de 96.916 plazas para alcanzar la ratio de cinco por cada 100 personas mayores, la comunidad supera esa exigencia mínima en 16.712, por lo que el porcentaje de plazas para mayores de 65 años en centros residenciales se sitúa en el 7,56%, es decir, 3,5 puntos por encima de la media del conjunto del país

El estudio recientemente publicado arroja datos hasta principios de 2025. Unos números que muestran también el nivel de financiación pública de las plazas de atención residencial en cada comunidad autónoma. En este punto, Castilla y León también es líder, puesto que el 79,9 por ciento -cuatro de cada cinco- de las personas mayores que viven en uno de estos centros lo hacen con recursos procedentes de la Administración. A nivel nacional, ese porcentaje alcanza el 71,1 por ciento, es decir, la Comunidad se coloca casi nueve puntos por encima de la media española.

Sobre el centro residencial que ha visitado, la también vicepresidenta de la Junta cree que en "junio o julio" estará lista, una vez se ejecuten los remates pendientes en los interiores y se proceda a la urbanización exterior y al equipamiento de este centro financiado con fondos europeos que se ubica en una parcela próxima al Hospital Virgen de la Concha.

Blanco ha remarcado que la futura residencia de personas mayores de Zamora estará "total y absolutamente adaptada a las personas en situación de dependencia, ya que sus 192 plazas podrán ser utilizadas por miembros de este colectivo vulnerable y numeroso". Además, se organizará mediante el sistema de unidades de convivencia, tal y como establece la nueva Ley de Atención Residencial.

El futuro centro, en el que la Junta ha invertido 26,2 millones de euros, consta de dos edificios independientes de tres plantas construidos sobre un solar de 13.000 metros cuadrados. Cada una de estas alturas albergará dos unidades de convivencia de 16 plazas por unidad, es decir, un total de 12 de estos espacios en los que vivirán 192 personas y que se estructuran en 14 habitaciones por área, de las cuales dos son dobles y el resto individuales. Además, contará con una zona de cuidados de enfermería con hasta ocho plazas.

A ello hay que sumar las 16 plazas de la unidad de convivencia destinada a centro de día que, si bien se construye con un acceso independiente, está conectado con todos los servicios que podrán ser compartidos con los residentes, como el centro de terapia ocupacional, las estancias de fisioterapia o el comedor.

Tras repasar cómo será esta nueva residencia una vez esté rematada, Blanco ha indicado también que la gestión de Los Tres Árboles, la residencia cuyos usuarios se mudarán al nuevo centro una vez finalicen las obras, pasará a manos de Asprosub, que la llevará para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. El centro de día mantendrá el servicio para el barrio.