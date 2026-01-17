Blanco destaca la "transformación" que ha experimentado el sistema social de CyL durante la última legislatura

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visita los cuatro inmuebles adaptados en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco - JCYL

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado la "transformación" que ha experimentado el sistema social de Castilla y León durante la última legislatura mediante las inversiones e iniciativas impulsadas por el Ejecutivo que lidera Alfonso Fernández Mañueco.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios durante su visita a los cuatro inmuebles adaptados en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco de un total de 31 que se pone a disposición de estas personas en 13 municipios de Ávila, Burgos, Salamanca, Valladolid y Zamora, todos ellos ya finalizados y disponibles, para mejorar la calidad de vida y la atención de los colectivos más vulnerables de la sociedad y en los que la Administración autonómica ha invertido 3,6 millones.

En su intervención, Blanco ha explicado que 'Viviendas en red' es un programa para facilitar a personas mayores vulnerables o en situación de dependencia y personas con discapacidad que deseen vivir en el medio rural un hogar accesible, seguro y confortable en el que reciban los apoyos para seguir viviendo de forma autónoma en domicilios particulares cuando no dispongan de vivienda en el municipio --pero deseen ser atendidas en el entorno donde han nacido o vivido-- o no puedan adaptar el suyo propio por tener barreras arquitectónicas no subsanables y así no verse obligadas a acudir a un centro residencial si no es su deseo.

Este recurso es uno de los pilares que integran el sistema de cuidados en el domicilio impulsado por el Ejecutivo autonómico, para que estas personas puedan seguir residiendo en su propio hogar o localidad.

Este programa se lleva cabo en colaboración con los ayuntamientos del medio rural, que son quienes ceden los inmuebles.

La número dos del Gobierno autonómico ha explicado que, a través de esta alternativa habitacional, facilitada a través de la rehabilitación de viviendas, se prestan los mismos apoyos que y cuidados que en el programa 'A gusto en casa' --un requisito es, precisamente, ser usuario de esta iniciativa--, con el objetivo de que estas personas mayores, dependientes o con discapacidad puedan continuar con sus actividades cotidianas mientras reciben los cuidados que precisan.

Otra de las condiciones de acceso es tener arraigo con el municipio o tener reconocida la necesidad de vivienda en su plan de apoyos como parte del desarrollo de su proyecto de vida.

Por otra parte, se exige a los beneficiarios una duración de un año --prorrogable anualmente siempre que el usuario siga cumpliendo los requisitos--, en el que los gastos de la vivienda, lo que incluye que tributos y obras de reparación, son asumidos por el Ayuntamiento, y se establece que la renta del arrendamiento es reducida, por lo que su importe no puede implicar la exclusión de ningún posible usuario por razones de renta.

La rehabilitación de las 31 viviendas ha sido posible gracias a la línea de subvenciones aprobada por la Consejería de Familia --con cargo a los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU-- destinadas a entidades locales del medio rural de Castilla y León para obras de reparación, reconstrucción, conservación o reposición del sistema estructural y/o equipamiento, necesarias para dotar a las viviendas de titularidad municipal de las condiciones de accesibilidad y seguridad para su incorporación al programa.

En total, se han concedido más de 3,6 millones de euros --1,5 de ellos propios y 2,1 procedentes de fondos Next Generation-- en subvenciones a los 13 municipios de la Comunidad que han participado en el programa, que han dado lugar a estas 31 viviendas, todas finalizadas y de las cuales ocho ya están ocupadas.

'A GUSTO EN CASA'

Los apoyos que incluyen las 'Viviendas en red' son ofrecidos a través del programa de la Administración autonómica 'A gusto en casa' para realizar sus actividades cotidianas, cuidado de la salud, participación en la comunidad y, en general, todas aquellas actividades significativas que den sentido a su vida.

La vicepresidenta ha recordado que se trata de un proyecto creado para prestar los cuidados de larga duración que necesitan las personas mayores en su propio entorno, con la tecnología como aliada, con acciones y servicios profesionales de calidad que a través de la prevención y la intervención proactiva hacen posible la permanencia en su domicilio, transformando su hogar en un hogar seguro.

De esta forma, ha sostenido, se garantiza así los cuidados de quienes quieran continuar viviendo en sus hogares, ya sea en una vivienda de su propiedad o en una adaptada.

Para trasformar los hogares en riesgo en hogares seguros con esta nueva forma de atender a las personas, se determina el nivel de riesgo y el perfil de necesidad de la persona y se planifican las actuaciones necesarias como los denominados paquetes flexibles de servicios 'a la carta' adaptados a sus necesidades y expectativas.

Así, se aprovechan los centros multiservicio, con un destacado protagonismo de los cuidados de proximidad --Servicios de Promoción de la Autonomía Personal, comedor, lavandería, Teleasistencia Avanzada, etc.--; coordinación con los servicios sanitarios, incluyendo el seguimiento de enfermería, programado y a demanda y orientación sobre cuidados y pronóstico, y ayudas técnicas y adaptaciones de la vivienda que sean necesarias -en el cuarto de baño o eliminar barreras arquitectónicas.

Cabe hacer hincapié en las denominadas ayudas técnicas, ya que se han prestado, desde el comienzo del programa, un total de 3.655 herramientas de apoyo, a los que deben sumarse las 938 productos innovadores adquiridos por el Ejecutivo autonómico a través de la compra pública innovadora, como 216 andadores, 137 inodoros, 300 duchas y 285 acostadores, todos ellos bajo la calificación de inteligentes y adaptados, así como también se han realizado 122 obras de adaptación en los domicilios.

'A gusto en casa' atiende actualmente a 2.471 usuarios de Castilla y León en 1.054 municipios de todas las provincias, 239 de ellos en 119 municipios desde Valladolid, y desde su puesta en marcha en 2022 ha atendido ya a 5.677 personas --588 en Valladolid y 71 en Medina de Rioseco--.