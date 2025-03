Blanco dice que la igualdad es una "prioridad" por la que lleva años luchando aunque no este "detrás de pancartas"

VALLADOLID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado que la igualdad para la Junta es "una prioridad" por la que lleva "muchos años luchando" aunque no se ponga "detrás de pancartas ni de un eslogan".

En declaraciones a Europa Press con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha reconocido avances pero considera que todavía queda "mucho por hacer". "La igualdad de oportunidades ha sido siempre una prioridad para el presidente Mañueco y para todos los que formamos parte del Consejo de Gobierno. La igualdad es algo muy transversal entre hombres y mujeres, entre el mundo rural y el mundo urbano. Se ha hecho mucho, se ha avanzado, se han roto muchos techos de cristal, pero es necesario seguir trabajando porque queda mucho todavía por hacer", ha reflexionado.

De ahí que haya abogado por seguir hablando "de igualdad", con medidas "encima de la mesa" porque, a su juicio, son "muchas" las mujeres que no se ponen "detrás de una pancarta ni de un eslogan", pero que llevan "muchos años luchando por la igualdad, por ir superando esas barreras, por ir rompiendo esos techos de cristal". "Estamos poniendo encima de la mesa medidas que ayudan al ascenso profesional en las empresas, a sectores especialmente masculinizados, a ayudarlas en nuestro mundo rural", ha citado.

Blanco Llamas ha enfatizado en la necesidad de transmitir estos mensajes para "competir en igualdad de condiciones". "Cuando participas en algunas jornadas siempre les digo lo mismo, que pueden hacer lo que se les pongan delante, que sigan porque lo tienen un poco más fácil que lo que lo tuvimos nosotras, que luchen por sus sueños", ha continuado.

En este punto, ha considerado que no hay "retroceso" pese a que entre los más jóvenes se estén aceptando como "normales" estereotipos machistas. "Se ha avanzado mucho en mentalizar a la sociedad, por eso hay que desterrar determinadas actitudes. Por ejemplo, y lo hablo mucho, no es normal que te pregunten con quién estás hablando, por qué estabas conectada a las 3 de la mañana, enseñame el móvil... eso no es normal, eso no es amor, eso es control y hay que superar esta fase que yo pensaba que estaba superada", ha advertido.

TECHO DE CRISTAL EN LA POLÍTICA

A la hora de analizar la situación sociopolítica --se renuevan cargos en partidos políticos, sindicatos, y siguen sin ser liderados por una mujer-- en la Comunidad, la dirigente autonómica ha incidido en que se tiene que seguir "avanzando". "A mí me llama la atención la foto de la cumbre de Londres de hace días con Zelenski donde solo había tres mujeres. Tenemos que seguir trabajando", ha repetido.

Blanco Llamas es la tercera vicepresidenta de la Junta después de María Jesús Ruiz y Rosa Valdeón. Ninguna de ellas dio el siguiente paso, presidir el Ejecutivo autonómico, algo que tampoco se plantea la responsable zamorana. "Yo estoy preparada para seguir trabajando por las personas de Castilla y León que es donde estoy ahora. Y lo hago con el mejor presidente que puede tener la Comunidad en estos momentos", ha argumentado.

En este punto descarta que sentir "mayor exigencia" por el hecho de ser mujer y ocupar un cargo de alta responsabilidad. "Nunca he sentido que me miren por encima del hombro. Es verdad que ha habido épocas que a lo mejor por la Consejería y por el área que llevo, pues se puede tener más visibilidad o en un momento dado se puede tener más presión. Por ejemplo, la pandemia, que recayó mucho peso en esta Consejería y en otras circunstancias, pues a lo mejor se tendría menos visibilidad o menos presión. Pero yo no me he sentido cuestionada por ser mujer", ha finalizado.