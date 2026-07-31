Blanco garantiza el apoyo de la Junta a los municipios por los incendios: "Los afectados no van a estar solos"

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, mantiene una reunión con el presidente de la Diputación de Ávila y los alcaldes de los municipios afectados por el incendio en la provincia - JCYL

ÁVILA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha trasladado el respaldo del Gobierno autonómico a los municipios afectados por el incendio de Burgohondo (Ávila) y ha garantizado que "no estarán solos" durante la recuperación, al tiempo que ha explicado a los alcaldes las diferentes líneas de ayudas aprobadas esta semana por el Consejo de Gobierno para paliar los efectos del fuego.

Blanco se ha reunido con el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, y con los alcaldes de los municipios afectados, junto al delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández.

Durante el encuentro, los regidores han expuesto la situación de sus localidades, mientras que la vicepresidenta ha incidido en que, tras la emergencia, comienza una etapa "muy difícil" para recuperar la normalidad tanto desde el punto de vista material como emocional.

"No van a estar solos, estamos con ellos y los vamos a apoyar en todo lo que necesiten", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que ya está operativa una página específica en la web de la Administración autonómica con toda la información sobre las ayudas y los procedimientos para solicitarlas, que estarán basados en declaraciones responsables y formularios sencillos para agilizar su tramitación.

Entre las medidas figura la ayuda de 500 euros para las personas evacuadas que tuvieron que abandonar sus viviendas y afrontar gastos de primera necesidad durante su estancia en los albergues, así como ayudas para los municipios que acogieron a los desplazados.

También ha avanzado que el director general de Vivienda comenzará el lunes a trabajar en la reconstrucción de las viviendas afectadas, un punto en el que ha explicado que ya se suministra forraje y paja a los ganaderos perjudicados y que han comenzado las reparaciones de infraestructuras básicas, como sistemas de abastecimiento de agua.

En este sentido, ha citado la reparación de una bomba en El Tiemblo para restablecer el servicio a la "mayor brevedad posible" y ha recordado que los psicólogos de Protección Civil permanecen activados para atender las necesidades emocionales que puedan surgir cuando los vecinos regresen a sus municipios.

Preguntada por los requisitos para acceder a la ayuda de 500 euros, la vicepresidenta ha precisado que se dirige a las personas evacuadas que residen habitualmente en los municipios afectados y que no guarda relación con el criterio de prioridad nacional.

"Son requisitos similares a los que se aplicaron en la convocatoria del año pasado", ha señalado, para después indicar que los propietarios de segundas residencias no se incluyen en esta línea al haber regresado a sus domicilios habituales.

Respecto a las causas del incendio y a los posibles permisos de la empresa que realizaba trabajos en la zona, se ha limitado a señalar que la investigación está abierta y que no puede aportar más información.