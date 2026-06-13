Blanco, tras su nombramiento como vicepresidenta segunda: "Abrimos otra etapa con áreas igual de importantes"

ZAMORA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La recién nombrada vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, se ha mostrado "contenta" y "agradecida" con el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, por la confianza depositada en ella para continuar en el Ejecutivo. "Cerramos una etapa y abrimos otra con áreas igual de importantes", ha subrayado la política zamorana.

Blanco ha hecho estas declaraciones apenas unos minutos después del anuncio de Fernández Mañueco y durante la celebración del Día de la Provincia de Zamora, un acto organizado por la Diputación que ha tenido lugar este sábado en Moraleja del Vino.

En ese marco, Blanco ha hablado sobre sus nuevos retos en un periodo en el que abandona su puesto como vicepresidenta primera y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Conviene recordar que sus atribuciones cambian por la entrada de Vox en el Gobierno. El nuevo socio del Partido Popular se queda, en base al acuerdo, con la Vicepresidencia principal y con el grueso de la gestión en Servicios Sociales.

En cualquier caso, Blanco ha destacado las competencias que ahora tendrá en materia de Ordenación del Territorio, Despoblación, Vivienda, Protección Civil o Igualdad de Oportunidades". En el caso particular de la despoblación, Blanco ha recalcado que ya hay varios planes que se están poniendo en marcha en Zamora y en el resto de la comunidad para apostar por el suelo industrial, por la llegada de nuevas empresas y por fijar población. "En esa línea vamos a seguir trabajando", ha confirmado la nueva vicepresidenta segunda.