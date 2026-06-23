Blanco recuerda que el Estado tiene que financiar el 50% de la Dependencia y no lo hace pese a que se le ha reclamado

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, visita la Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias (UALE) junto a la directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha recordado que el Estado tiene que financiar el 50 por ciento de la Dependencia y no lo hace pese a las reclamaciones que siempre ha hecho la Comunidad, algo que continuará haciendo.

Blanco, quien ha visitado la Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias (UALE), ubicada en el Polígono San Cristóbal de Valladolid, se ha referido así al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la aprobación en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con "la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia" que asciende este año a un total de 2.218 millones de euros extra.

La vicepresidenta segunda ha recordado que ya no es responsable de Servicios Sociales en el Ejecutivo autonómico --ostentó esta responsabilidad durante los últimos años en la Comunidad-- ha señalado que tendría que ser el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Váquez, quien opinase sobre esta cuestión.

En cualquier caso, ha reiterado lo que han "defendido" siempre desde el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que la Ley de Dependencia establece que el Estado tiene que financiar el 50 por ciento.

"Y eso actualmente no se está financiando", ha señalado Isabel Blanco, quien ha añadido que "se le ha reclamado siempre y se le va a seguir reclamando".