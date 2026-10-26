Blanco reitera su compromiso firme frente a la violencia machista y duplica el importe en campañas de sensibilización

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha asegurado este lunes que el compromiso del Gobierno autonómico frente a la violencia machista es "firme" y ha informado al respecto de que el presupuesto destinado en 2027 "expresamente" a campañas contra la violencia de género asciende a 1.150.000 euros, frente a los 575.000 euros en 2024.

"Duplicamos la dotación de sensibilización", ha significado Blanco que ha avanzado además de que el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 contempla una campaña de un millón de euros centrada en la sensibilización frente a las agresiones sexuales y en dar visibilidad a ATIENDO, para reducir las barreras que dificultan la búsqueda de ayuda y trasladar que la responsabilidad de una agresión sexual "recae en quien la comete".

"Ninguna víctima debe sentirse culpable, señalada o estigmatizada por la violencia sufrida", ha incidido la vicepresidenta segunda de la Junta que ha recordado también que proteger a una mujer víctima de violencia de género no consiste únicamente en garantizar su seguridad. "Significa también acompañarla en su recuperación, favorecer su independencia económica y ofrecerle oportunidades reales para reconstruir su proyecto de vida", ha añadido la vicepresidenta del PP.

Blanco también ha asumido el reto de combatir la violencia digital en sus distintas manifestaciones, desde el acoso en redes hasta la difusión no consentida de contenido íntimo o el control a través de tecnologías, para lo que impulsará medidas de prevención, detección y formación especializada de los profesionales.

A esto ha añadido que la atención integral a las víctimas y sus hijos e hijas exige "una red estable, cercana y capaz de adaptarse a las necesidades de cada caso" y ha informado de que destinará 2,18 millones de euros a garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia de género y de las personas a su cargo, a través de una red de cinco centros de emergencia, con 65 plazas y trece casas de acogida, con otras 151 plazas, además de recursos especializados.

En total, el servicio Atiendo, que presta asistencia integral a las víctimas de violencias sexuales a través de sus nueve centros provinciales y su servicio virtual permanente, contará con 2 millones de euros y el servicio de atención psicológica especializada a víctimas de violencia machista también incrementará su asignación, pues crece en 100.000 euros hasta los 550.000 euros.

Por último se ha comprometido a que la Junta continuará implementando el programa 'Atrapadas', para la atención integral a mujeres que viven en contextos de prostitución y a víctimas de trata con fines de explotación sexual junto a las iniciativas destinadas a fomentar la contratación de las víctimas de la violencia machista o a facilitar el acceso a una vivienda.

En cuanto al área de Mujer e Igualdad de Oportunidades, el presupuesto crecerá un 27,3 por ciento hasta alcanzar los 24,1 millones de euros y ha precisado que el fomento del empleo femenino concentra casi 5 millones, una partida que se cuadriplica en comparación con las anteriores cuentas.

En este ámbito, ha destacado los 3 millones de euros destinados a ayudas al empleo y el emprendimiento femeninos y los 600.000 euros para la promoción y el ascenso profesional de las mujeres, junto con los 200.000 de Programa Empleo Mujer -Pemcyl- para mejorar la empleabilidad de mujeres vulnerables.

Blanco ha destacado también que los programas 'Capacita' y 'Multiplica', dotados con 360.000 euros y 108.000 euros, respectivamente, van "un paso más allá" en su objetivo de ayudar a las mujeres a consolidar su trayectoria profesional. El primero consiste en itinerarios personalizados para formar e insertar laboralmente a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad mientras que el segundo promueve la igualdad en las empresas mediante información, capacitación y asesoramiento.

Por último, ha asegurado que desde la Vicepresidencia segunda se va a seguir apostando por la integración de las jóvenes estudiantes en las carreras universitarias y grados de formación profesional de perfil técnico, mediante programas y recursos cuyo valor asciende a los 440.000 euros.